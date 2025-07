Dočkáme se i příští rok dostupných telefonů s vlajkovým výkonem? Možná už teď známe odpověď

Rok co rok se výrobci (nejen) ARM čipsetů předhání, čí řešení bude výkonnější. Tato snaha sebou však často nese i vyšší výrobní náklady, které se pak logicky přenáší do ceny samotných telefonů. Přesto se stále různé značky chytrých telefonů, jako například Poco, snaží s jistým odstupem přinášet modely s aktuálně nejvýkonnějšími čipsety na trhu. Jak tomu bude letos a máme se bát, že se příští rok nedočkáme dostupných telefonů s vlajkovým výkonem?

Bude i příští rok dostatek dostupných telefonů s vlajkovým výkonem?

Jistě, vyšší cena čipsetu se může promítnout i do cen vlajek, nicméně u TOP modelů mají výrobci přece jen větší manipulační prostor. V případě jejich dostupnějších variant však musí mnohem více zvažovat, za jaký komponent připlatí a kde naopak ušetří. Cena na vstupu se zde jednoduše mnohem rychleji promítne do výsledné ceny celého zařízení. Dobrou zprávou však je, že dle respektovaného leakera Digital Chat Station bude růst cen v případě čipsetů Qualciomm Snapdragon 8 Elite 2 a Mediatek Dimensity 9500 jen minimální.

To je po loňském zdražení, zejména u Qualcommu, dobrá zpráva. Odhaduje se totiž, že zatímco za Snapdragon 8 Gen 3 si Qualcomm účtoval okolo 200 dolarů, v případě Snapdragonu 8 Elite to mělo být okolo 240 dolarů. Ostatně dobře viditelné to je třeba u Poco F7 Ultra. To sice nabídlo opravdu slušnou výbavu, přesto se jednalo o nejdražší telefon, který u nás značka dosud uvedla.

Mírné zdražení, přibližně 5% se pak očekává u LPDDR5x pamětí. To by však nemělo cenu telefonů drasticky ovlivnit. Připomeňme si pak, že Qualcomm se rozhodl výrobu přesunout a namísto 2nm technologie Samsungu využije nově vyladěný N3P proces TSMC postavený na 3nm technologii. Na stejný proces pak bude spoléhat rovněž vlajkový Mediatek Dimensity 9500.

Kupujete pravidelně nejvýkonnější telefony na trhu nebo dáváte přednost například loňským generacím TOP čipsetů?

Zdroj: AndroidHeadlines.com