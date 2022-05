Není to tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že Samsung téměř jistě chystá do další generace svých vlajkových telefonů Galaxy S hned 200Mpx fotoaparát. S největší pravděpodobností se to však bude týkat pouze Ultra modelu a v tuto chvíli na něm jihokorejská firma pracuje. Na podzim ale představila snímač ISOCELL HP1 s rozlišením 200 Mpx a ve stejném článku jsme sdělili, že se téměř jistě dostane do telefonů ostatních značek, stejně jako některé 108Mpx snímače. A nyní se tato spekulace stává skutečností. Nový snímač nalezneme totiž ve vlajkovém mobilu Motorola.

Motorola Frontier dorazí s 200Mpx foťákem

Ta oznámila, že v červenci uvede na trh nový mobil s 200Mpx foťákem. S největší pravděpodobností se bude jednat o očekávanou vlajku Motorola Frontier, o které se spekuluje už téměř rok. V marketingovém prospektu o novém snímači hovoří jako o zcela novém měřítku. Snímač ISOCELL HP1 dokáže produkovat buď 12,5Mpx či 50Mpx fotografie díky pixel binningu. Počítat můžeme rovněž s až 8K videem při 30 fps.

Pod kapotou má dle posledních informací tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 a dočkáme se také 6,67palcového pOLED panelu s obnovovací frekvencí 144 Hz. Selfie kamerka má pak dostat rozlišení hned 60 Mpx. Motorola tak přinese na trh nekompromisní vlajkovou loď. Zda se ale ukáže i na evropském trhu není v tuto chvíli jisté.

Dává vám 200Mpx snímač v mobilu smysl?

Zdroj: GSMArena