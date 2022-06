V půlce května nám ZTE ukázal parádní novinku ZTE Axon 40 Ultra, který nabízí to nejlepší, co umí firma aktuálně vyrobit. Zmínit můžeme velký a plynulý displej, trojici 64Mpx foťáků nebo brutální výkon. Až dodnes se prodával tento kousek pouze v Číně a nyní míří konečně na globální trh. Objednat si jej bude možné navíc i do České republiky.

ZTE Axon 40 Ultra míří na globální trhy

ZTE Axon 40 Ultra pokrývá 6,8palcový AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením. Nenachází se v něm žádný průstřel, jelikož je 16Mpx selfie kamerka ukrytá pod ním. Na zadní straně nalezneme hned tři 64Mpx foťáky – hlavní, ultraširoký a teleobjektiv.

Hey iPhone, No Notches! | ZTE Axon 40 Ultra Unboxing

Výkon obstarává čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 spolu s 8/12 GB RAM a nechybí ani rychlé UFS 3.1 úložiště, které si můžeme nakonfigurovat až do 1 TB. Výdrž pak dostala na starost 5000mAh baterie s podporou 65W nabíjení. Celosvětový prodej začíná už 21. června a už nyní je možné si vlajkovou loď od ZTE předobjednat a to za cenu 830 EUR, tedy asi 20 500 Kč.

Co říkáte na poměr cena/výkon u nového ZTE?

