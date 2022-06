POCO F4 GT: 4 důvody, proč jde o skvělou koupi

Telefon POCO F4 GT vychází z čínského Redmi K50 Gaming a na našem trhu už působí několik týdnů. Pokud byste měli chuť, můžete se pustit do naší plnohodnotné recenze. Mezitím, co jsme telefon dále používali jsme pro vás vybrali 4 důvody, proč může být POCO F4 GT skvělou koupí.

Obsah článku

1. Herní tlačítka a vzhled

Už při prvním pohledu na POCO F4 GT si řeknete, že to zkrátka není obyčejný mobil. Celkový design a v čele s RGB diodou v modulu fotoaparátů nám dává jasně najevo, že jde o herní kousek. Nebavíme se ale jen o vzhledu. Mezi ty nejlepší prvky, které jsme si po celou dobu testování užili patří bezesporu vyskakovací boční tlačítka, které zastupují L1/R1 u klasického gamepadu. Můžete si je nakonfigurovat k obrazu svému a objektivně vám při hraní nejen online her pomáhají. Celkově vás hraní s tlačítky více bavilo a přibližovalo se až konzolovému zážitku.

2. Skvělý výkon

Když chcete udělat kvalitní herní telefon, musíte do něj pochopitelně nacpat dostatek výkonu, což se u POCO F4 GT povedlo. Tiká zde totiž čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, který patří k tomu nejvýkonnějšímu, co lze dostat v Android zařízení. Náročné a populární tituly jako je třeba Genshin Impact, Apex Legends, Call Of Duty Mobile, PUBG Mobile nebo Fortnite si zahrajete na vysoké grafické nastavení a s vysokými FPS.

3. Rychlé nabíjení

Když testujeme telefony s extrémně rychlým nabíjením, vždycky si vzpomeneme jak je tento benefit návykový. U POCO F4 GT jsme dostali hned 120W drátové nabíjení, které doplní 4700mAh baterii z 0 na 100 % za 17 minut. V praxi ho ale používáme spíše v momentech, kdy nám baterie klesne pod 30 %. V takovém případě stačí asi 11 minut k plnému dobití. Když jsme se pak vrátili třeba k základní verzi Galaxy S22, která disponuje 25W nabíjením, přišlo nám, jako bychom se vrátili několik let zpět.

4. Dobře odladěný systém

Nadstavba MIUI, která se nachází v mobilech Xiaomi, Redmi a právě POCO se za roky působení na trhu vyšvihla na jednu z nejrychlejších a nejlépe vyladěných nadstaveb vůbec a v POCO F4 GT funguje rovněž ukázkově. Za celou dobu používání jsme se nesetkali s žádným zásekem, trhanými animacemi nebo jen lehkým zaškubnutím.

Co říkáte na POCO F4 GT?