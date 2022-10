Trh s mobilními telefony se posouvá neustále kupředu. Výrobci nové modely chrlí v podstatě každý týden a pokud nutně nepotřebujete mít to nejlepší hned po vydání, můžete pak za velmi solidní peníze koupit v podstatě vlajkový mobil bez kompromisů. Před nějakým časem jsme vás upozorňovali na zajímavou aktuální cenu telefonu Samsung Galaxy S22 a dnes se podíváme na čínské Xiaomi 12, které stálo v době uvedení 19 999 korun. Nyní se dá sehnat o téměř 7 000 korun levněji, což z něj dělá jeden z nejlepších nákupů, co se týče poměru ceny k výbavě.

Xiaomi 12 bylo představeno spolu s modely Xiaomi 12X a Xiaomi 12 Pro v březnu letošního roku. Telefon se může pochlubit skvělým 6,28palcovým AMOLED displejem s rozlišením 2400 x 1080 pixelů, 120Hz obnovovací frekvencí a špičkovým jasem až 1100 nitů. Nechybí samozřejmě podpora nejrůznějších HDR formátů jako Dolby Vision či HDR10+, což z něj dělá skvělého parťáka i třeba pro sledování filmů. Chrání jej navíc sklo Gorilla Glass Victus. Na fotografiích níže můžete vidět Xiaomi 12 Pro, které jsme pro vás recenzovali.

Pod kapotou tiká čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 v kombinaci s 8 GB RAM a 128/256GB úložištěm. Pravda, nějakou dobu už je na trhu Plus verze tohoto čipu a za rohem už vykukuje Snapdragon 8 Gen2. To vás ale ve většině případů vůbec nemusí trápit, jelikož jde o stále extrémně výkonný čip, který vás nenechá na holičkách ani při hraní těch nejnáročnějších her. Teoreticky se ale může čip zahřívat více, než jeho nástupce. Při běžném používání byste s ním ale neměli mít problém.

Meet the Xiaomi 12 Series | Master Every Scene

Co se týče fotoaparátů, zde Xiaomi vsadilo na kombinaci 50Mpx hlavního snímače, 13Mpx ultraširokého a 5Mpx telemakra. Výdrž má pak na starost 4500mAh baterie s podporou 67W drátového, 50W bezdrátového a 10W reverzního nabíjení. V mobilu běží Android 12 s nadstavbou MIUI 13 a Xiaomi se navíc zaručilo pro tři roky hlavních aktualizací a čtyři roky těch bezpečnostních, takže mobil dostane minimálně Android 15. Jak už bylo řečeno v úvodu, dle serveru Heureka se dá tento mobil v současné době pořídit lehce nad 13 000 korun.

LIDL má v parádní akci skoro metrový Bluetooth reproduktor čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Jak se vám zamlouvá aktuální cena Xiaomi 12?

Zdroj: Heureka