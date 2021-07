Pokud jde o nabíjení, tak se korejský Samsung drží poměrně na uzdě. U vlajkových modelů nalezneme maximálně 25W nabíjení, i když už konkurence hlavně z Číny běžně nabízí i v telefonech střední třídy 65W nabíjení. V minulosti už jsme mohli vidět náznak u telefonů Galaxy Note 10+ a Galaxy S20 Ultra, které podporovaly 45W nabíjení. Avšak společnost se v posledním roce vrátila opět k pomalejšímu 25W nabíjení. V roce 2022 by se Samsung nabíjení mohlo dotáhnout na konkurenci. Existuje stále více náznaků, že řada Galaxy S22 přijde s podporou 65W nabíjení.

Rychlejší Samsung nabíjení bychom měli vidět v příštím roce

První zmínky přišly již v lednu tohoto roku, kdy se na internet dostaly informace o tom, že Samsung připravuje 65W nabíječku pro telefony. O měsíc později se pak o ní psalo znovu, protože prošla certifikací v Jižní Koreji. Poté byl klid až do tohoto měsíce, kdy „leaker“ s přezdívkou Tron zmínil, že Samsung testuje 65W nabíjení pro kompletní řadu Galaxy S22, tedy základní, Plus i Ultra model.

Hearing 65W in test phase for Rainbow RGB… — Tron ❂ #GalaxyUnpacked (@FrontTron) July 20, 2021

Kódové označení řady Galaxy S22 je Rainbow, písmeno R označuje Galaxy S22, G pak Galaxy S22 Plus a B je Galaxy S22 Ultra. Korejská společnost by se tak konečně v rychlosti nabíjení mohla dotáhnout na čínskou konkurenci. Co se týče samotné nabíječky, tak neočekáváme, že by byla přibalená přímo v balení telefonu. Maximálně by se mohlo jednat o případný bonus k předobjednávkám, nebo různým akcím, které Samsung pravidelné pořádá.

Používáte ultra rychlé nabíjení? Uvítali byste u Samsungu 65W nabíjení?

Zdroj: gsmarena.com