Google zavádí MLS podporu ve Zprávách pro bezpečné skupinové chaty

RCS umožní propojení Android a iPhone uživatelů v jednom chatu

Podpora MLS ve Zprávách je zatím v rané fázi vývoje

Je to věčné téma. Modré bubliny a zelené bubliny. Jenže pak Apple musel ustoupit a zavádí podporu RCS. Bubliny se nezmění, ale otevřou se nové možnosti. Těch se chytá Google, který chystá do své aplikace Zprávy podporu MLS (Messaging Layer Security), což je moderní protokol pro zabezpečenou skupinovou komunikaci.

V této chvíli se jedná jen o první náznaky, o kterých psali odborníci na Android Authority. Objevili je při analýze nejnovější verze aplikace Zprávy. Finální stav je ještě hodně daleko, ale pokud vše klapne, mělo by to otevřít možnost propojení platforem díky podpoře RCS a MLS. Bylo by tak reálné, že by v jednom skupinovém chatu spolu komunikovali uživatelé Androidu i iPhone, a to právě pomocí protokolu RCS.

Jasně, něco podobného dneska umí kdejaká chatovací aplikace, třeba WhatsApp, jenže RCS jsou zajímavé tím, že jsou přímo součástí systému. Velkou neznámou je i podpora u Apple. Výše představený scénář je nyní spíše takový sen o růžové budoucnosti. Podpora MLS u Google je v plenkách a o podpoře v iOS nevíme vůbec nic, ale dává to smysl. A kdyby to neklaplo u jablek, skupinové chaty pomocí MLS v „našem“ Androidu je hodně pravděpodobné.

Využíváte RCS nebo dáváte přednost jiné aplikaci?

Zdroj: Android Authority