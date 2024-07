Zprávy Google dostanou bezpečnější šifrování MLS

End-to-end šifrování se dotkne běžných i skupinových zpráv

Google by chtěl šifrovat všechny chatovací aplikace

Odesílání citlivých údajů nebo intimních fotek prostřednictvím chatovacích aplikací je riskantnější, než si řada lidí uvědomuje. Nejen, že by je mohl zneužít případný hacker, ale leckteré aplikace pro zasílání zpráv nemají dostatečně propracované zabezpečení, chybí jim end-to-end šifrování a jejich správce má k obsahu velmi snadný přístup.

Tuto bezpečnostní mezeru si dobře uvědomuje i Google. Proto do svých Zpráv Google hodlá co nejdříve implementovat end-to-end šifrování. Už v polovině minulého roku tento technologický gigant oznámil, že v aplikaci Zprávy bude nově podporovat bezpečnostní standard Messaging Layer Security (MLS), který zajišťuje koncové šifrování. Což je pro uživatele samozřejmě výbornou zprávou. Nová úroveň zabezpečení by se navíc měla dotknout nejen individuálních zpráv, ale i skupinových chatů.

O tom, že Google jen neslibuje a že na vylepšení koncového zabezpečení intenzivně pracuje, svědčí, že se v aplikaci Zprávy Google nově objevil kód, který odkazuje právě na Messaging Layer Security.

Google ale podle některých informací hodlá zajít ještě dál – jeho cílem je podle všeho šifrovat komunikaci i v dalších aplikacích, které lidé využívají k zasílání zpráv. Jak přesně hodlá docílit koncového šifrování mezi všemi aplikacemi, zatím není zřejmé. Ale podle všeho by se o to chtěl minimálně pokusit.

V poslední době jde tak o druhou velkou změnu uvnitř Zpráv Google – nedávno se totiž v aplikaci objevil kód potvrzující chystaný převod multimediálních zpráv na nový standard RCS (Rich Communication Services, rozšířené komunikační služby). Obě novinky přitom spolu hodně souvisí a navazují na sebe.

Důvěřujete komunikačním aplikacím a posíláte přes ně i citlivé informace?

