Přes Zprávy Google lze konverzovat s umělou inteligencí

Gemini bylo integrováno nedávno a brzy se systém zlepší

Zahájit chat s AI brzy bude mnohem snazší a intuitivnější

Vývojáři komunikační platformy Zprávy Google neustále zkoumají způsoby, jak z pouhého kecálka udělat schopnou aplikaci, která jde s dobou. Už delší dobu se proto zabývají implementací nejrůznějších funkcí postavených na umělé inteligenci a už brzy přinesou vylepšení, jež práci s AI zase o něco zjednoduší.

Není to tak dlouho, co Zprávy Google začaly oficiálně rozšiřovat přístup k chatbotu Gemini. Díky integraci generativní umělé inteligence přímo do oblíbené komunikační služby již uživatelé z mnohých koutů světa nemusí otvírat žádné náročnější aplikace, aby si mohli nechat zodpovědět nějakou jednodušší otázku.

Přístup k Gemini prostřednictvím Zpráv Google však zatím zdaleka není tak jednoduchý, jak by mohl být. Pro odstartování konverzace s AI je v současné době nutné kliknout na tlačítko „Zahájit chat“ a následně zvolit možnost Gemini, což není dvakrát intuitivní.

Podle uznávaného dataminera vystupujícího pod jménem AssembleDebug však brzy do aplikace přibyde speciální tlačítko s logem Gemini, prostřednictvím něhož půjde skočit rovnou do odpovídajícího chatu. Novinku se mu podařilo zpozorovat ve verzi messages.android_20240610_01_RC00.

Gemini ve Zprávách Google bohužel pořád není podporováno na území České republiky a dalších evropských států, Google ale údajně pracuje na jeho rozšíření do dalších zemí. U nás se nicméně nedávno spustila samostatná aplikace Gemini, na kterou se čekalo měsíce.

Stojíte o umělou inteligenci v appce Zprávy Google?

Zdroj: Android Authority