Pokud používáte WhatsApp, Discord nebo Teams, asi znáte funkci, která vám umožní editovat již odeslanou zprávu. Nyní s touto funkcí přichází i Google ve své aplikaci Zprávy.

Zpráva od uživatele X jménem Jhowkira2000 naznačuje, že tato funkce, kterou analýzou aplikace objevil AssembleDebug, je už nyní dostupná na některých zařízeních. AssembleDebug zmínil, že na základě informací nalezených v kódu aplikace a několika příznaků byl schopen získat přístup k této funkci před několika měsíci, takže se na ní již nějakou dobu pracuje.

Google has started testing the message editing feature in Google Messages which means it could arrive soon.

I shared about it back in February on my blog – https://t.co/gfZu1OAiHI

The editing time limit seems to be changed to 15 minutes now. #Google #Android https://t.co/jK7rNu3FXt

— AssembleDebug (@AssembleDebug) May 10, 2024