Zprávy Google se neustále vyvíjí a stává se z nich lepší a lepší aplikace

Už brzy se snad dočkáme funkce pro úpravu zpráv

Bude se skrývat pod ikonkou tužky

Zprávy Google pro komunikaci s okolím nejspíš používá téměř každý majitel telefonu s Androidem, ať už se přitom bavíme o konverzování pomocí SMS, anebo modernějšího standardu RCS. Vývojářský tým neustále pracuje na zajímavých vylepšeních – už dlouho se kupříkladu chystá takřka magická funkce, která nám díky umělé inteligenci umožní používat automaticky vygenerované reakce jako odpovědi na chaty. Brzy bychom se také konečně měli dočkat možnosti úpravy odeslaných zpráv.

O probíhajících přípravách této funkce se internetem prohnaly zprávy už vícekrát a většinou byly postaveny na nálezech v kódu samotné aplikace. Jak ale nyní informoval dataminer AssembleDebug prostřednictvím blogu The SP Android, po úpravě jedné z vlajek se mu funkce zjevila v konkrétní podobě. Podívejte se na obrázky níže.

Poté, co dlouze přidržel prst na již odeslané RCS zprávě, se mu v horním panelu objevila ikonka tužky. Kliknutím na ni se otevřela nabídka pro úpravu ve formě klasického textového pole, kam zprávy běžně vypisujete. Novinka dataminerovi zatím nefungovala tak, jak by správně měla – nejspíš ještě není zcela doladěná. Po dokončení editace by ale stačilo kliknout na tlačítko s fajfkou a změny by se uložily a ukázaly ostatním členům konverzace.

Je nutné mít na paměti, že zprávy bude možné upravovat ještě 30 minut po jejich odeslání, poté už nikoliv. Protistrana zároveň zřejmě uvidí historii úprav (AssembleDebug objevil vlákno pojmenované „Původní zpráva“).

Zdroj: The SP Android