Známe kapacitu baterie Galaxy S21 Ultra a dalších modelů

Samsung se pomalu ale jistě připravuje na uvedení nových vlajkových lodí. Díky TUV Rheinland nyní známe kapacitu baterie Galaxy S21 Ultra a také další podstatné informace. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Známe kapacitu baterie Galaxy S21 Ultra

Telefon se označuje jako SM-G998 a uvnitř se nachází nevyjímatelná baterie o kapacitě 4 855 mAh, respektive 5 000 mAh. Galaxy S21 a S21 Plus mají taktéž známou kapacitu baterie. První se označuje jako SM-G991 (3 880 mAh) a Plus verze jako SM-G996 (4 660 mAh). Baterie vyrábí čínská společnost Ningde Amperex Technology Limited.

O telefonech jako takových toho zatím příliš nevíme. Spekuluje se o tom, že nabídnou selfie fotoaparát přímo pod displejem. Model S21 Ultra by taktéž mohl dostat pero S Pen, čímž by se stal vlastně novým Galaxy Note, který by se v srpnu nepředstavil a místo něj by se představovala nová generace Galaxy Z Fold.

Co říkáte na velikost baterií řady S21?

Zdroj: mysmartprice.com