Zdražování smartphonů potvrzuje i šéf Nothingu. S nákupem byste neměli otálet Hlavní stránka Zprávičky Zdražování smartphonů potvrzuje další velký hráč – šéf Nothingu Carl Pei Hlavním viníkem je paměť RAM, jejíž cena se podle něj během vývoje jednoho telefonu zdvojnásobila hned dvakrát Stejně mluvil nedávno i šéf Xiaomi, jde tedy o problém celého trhu, ne jedné značky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Nedávno jsme psali o tom, jak před zdražováním telefonů varoval šéf Xiaomi. Teď se k němu přidává i Carl Pei, spoluzakladatel a šéf značky Nothing. A přihazuje nepříjemně konkrétní detail: samotná paměť RAM dnes podle něj tvoří přes polovinu ceny všech součástek v novém telefonu. RAM stojí víc než procesor a displej dohromady Pei se rozepsal na síti X. Tvrdí, že operační paměť je dnes v telefonu vůbec nejdražší jednotlivou součástkou – přijde výrobce dráž než procesor a displej dohromady. U jeho vlastního Nothing Phone 4a se prý cena pamětí stihla zdvojnásobit ještě během vývoje a po uvedení na trh vyskočila znovu. Na koncových cenách už to je vidět. Podle Peie se některé androidní telefony uvádějí od února až o sto dolarů dráž (v přepočtu zhruba 2 100 korun) než jejich přímí předchůdci. A levnější už nebudou – tlak na ceny má podle něj v příštím roce spíš sílit. Proč paměti zdražují? Spolkla je umělá inteligence Příčina je úplně stejná jako u Xiaomi. Výrobci pamětí jako Samsung, SK Hynix nebo Micron přesouvají kapacity od běžných čipů k rychlým pamětem pro datacentra, která ženou dopředu modely umělé inteligence. Tam je vyšší marže, takže na mobilní paměti DRAM a úložiště NAND zbývá méně – a co je vzácné, zdražuje. Cena Samsungu Galaxy A27 unikla ještě před startem. Levné telefony už zjevně nebudou levné Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Šéf Xiaomi Lei Jun mluvil o tom samém. Jeho firma už od března zvedla ceny čínských modelů o 200 až 400 jüanů (zhruba 600 až 1 200 korun) a podle vedení by se nejdražší vlajkové lodě mohly do konce roku přehoupnout přes hranici 10 000 jüanů. Nedostatek pamětí má přitom vydržet minimálně do konce roku 2027. Pei z toho vyvozuje jednoduchou radu: kdo o novém telefonu uvažuje, neměl by čekat. „Nejlepší čas na nákup byl včera, ten druhý nejlepší je teď,“ napsal. Počítat se prý dá i s tím, že velké slevové akce nebudou tak štědré jako dřív. Měníte telefon každý rok, nebo počkáte, až ceny zase spadnou? Zdroje: Android Authority, The Verge, X (Carl Pei) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ceny Nothing operační paměť Umělá inteligence Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025