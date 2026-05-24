S nákupem nového mobilu neváhejte, radí šéf Xiaomi. Ceny prý půjdou nahoru Hlavní stránka Zprávičky Šéf Xiaomi Lei Jun při uvedení modelu 17 Max varoval, že ceny telefonů budou dál růst Lidem, kteří mobil obměňují každý rok, doporučuje nákup nového kusu příliš neodkládat Důvodem je zdražování paměťových čipů, které má podle Xiaomi potrvat nejméně další dva roky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Celé roky jsme si zvykali na to, že nová generace telefonů přinese lepší výbavu za zhruba stejné peníze. Tahle éra zřejmě končí. Zakladatel a generální ředitel Xiaomi Lei Jun při uvedení vlajkového modelu Xiaomi 17 Max otevřeně přiznal, že chytré telefony budou nadále zdražovat. A zákazníkům, kteří mobil mění každoročně, rovnou poradil, ať s nákupem raději neotálejí. Za zdražováním stojí humbuk kolem AI Vlajkové lodě mohou překročit hranici 10 000 jüanů Vyplatí se nákup uspíšit? Za zdražováním stojí humbuk kolem AI Hlavní příčinou je prudký nárůst cen paměťových čipů. Výrobci pamětí přesouvají kapacity od běžné spotřební elektroniky k vysokorychlostním pamětem pro datová centra pohánějící umělou inteligenci, což vyvolává nedostatek a zdražování standardních modulů DRAM a flashové paměti NAND používaných v telefonech. Lei Jun podotkl, že Xiaomi bylo mezi prvními značkami, které na toto riziko veřejně upozornily už loni. Podle něj poroste cena pamětí nejméně další dva roky. Nejde tedy o krátkodobý výkyv, ale spíš o strukturální problém celého odvětví. Dopady jsou ostatně vidět už teď. Od března Xiaomi u řady čínských modelů zvedlo ceny o 200 až 400 jüanů (zhruba 600 až 1 200 Kč) a stejnou cestou se podle dostupných informací vydali i konkurenti OPPO a vivo. Xiaomi tvrdí, že část dodatečných nákladů chce pohltit díky efektivnějšímu dodavatelskému řetězci, ale udržet ceny zcela na uzdě bude prý čím dál těžší. Vlajkové lodě mohou překročit hranici 10 000 jüanů Ještě konkrétnější byl prezident skupiny Lu Weibing, podle něhož by hned několik prémiových vlajkových lodí čínských značek mohlo do konce letošního roku překonat hranici 10 000 jüanů, což je pro modely prodávané v Číně nezvykle vysoká částka. Kupříkladu Xiaomi 17 Ultra v nejvyšší konfiguraci 16/1024GB si tamní zájemci mohli při uvedení koupit za 8 499 jüanů. Současnou vlnu zdražování pamětí navíc očekává minimálně do konce roku 2027, přičemž nevyloučil, že se trend protáhne až do roku 2028. Vyplatí se nákup uspíšit? Pro koho rada dává smysl a pro koho ne? Pokud telefon měníte každý rok nebo dva a stejně se chystáte upgradovat, není od věci nákup spíš uspíšit, než další generaci kupovat za vyšší cenu. Kdo naopak drží jeden mobil tři až čtyři roky, panikařit nemusí. Příští nákup sice nejspíš vyjde dráž, ale uspěchat výměnu funkčního telefonu kvůli několikastovkové úspoře nedává ekonomicky smysl. Xiaomi představilo svá první klipsová sluchátka. Mají mraky chytrých funkcí a slušnou výdrž Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Je také fér dodat, že varování zaznělo z úst výrobce, který má dozajista zájem prodat telefony právě teď. Trend zdražování pamětí ale potvrzuje napříč odvětvím více zdrojů, takže ho nelze odbýt jako pouhý marketing. Odkládáte nákup nového telefonu, nebo se chystáte pořídit ještě letos? Zdroje: Gizmochina, LatestLY, Ad Hoc News O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář telefon Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024