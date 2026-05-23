Xiaomi představilo svá první klipsová sluchátka. Mají mraky chytrých funkcí a slušnou výdrž Xiaomi v Číně uvedlo svá historicky první klipsová sluchátka Xiaomi Clip za 849 jüanů (asi 2 600 Kč) Každé sluchátko váží pouhých 5,5 gramu a uvnitř ukrývá velký 11mm měnič s podporou LHDC 5.0 Vestavěná umělá inteligence zvládá překlad do 21 jazyků včetně češtiny a sluchátka fungují i s iPhonem Adam Kurfürst Publikováno: 23.5.2026 20:00 Klipsová sluchátka, která se zacvaknou na chrupavku boltce a nechávají zvukovod volný, v posledních letech zaujala mnoho výrobců. Tento typ konstrukce ocení především ti, které silikonové špunty tlačí nebo kteří chtějí slyšet okolí při běhu a v práci. Mezi nejlépe etablované modely řadíme ty z řad Huawei FreeClip či Bose Ultra Open, teď se ale konečně přidává i Xiaomi se sluchátky Clip. Po sérii otevřených modelů OpenWear se spolu se Smart Bandem 10 Pro a telefonem 17 Max představila zatím jen na čínském trhu, avšak v budoucnu by mohla dorazit i k nám. Lehoučký design s průhlednou kuličkou Velký měnič a Hi-Res zvuk Překladač, diktafon i hlasový asistent Cena a dostupnost Lehoučký design s průhlednou kuličkou Xiaomi s dříve uvedenou dvojicí modelů OpenWear sázelo na takový typ konstrukce, kdy se každé ze sluchátek zahákne za ucho zezadu. Model Clip na to ale jde od lesa – v podstatě totiž obejme váš ušní boltec. I tak se ale samozřejmě drží stejného kréda, a to nechat zvukovod volný. Každé sluchátko váží jen 5,5 gramu, takže byste ho na uchu po pár minutách neměli vůbec vnímat. O uchycení se stará obloukový můstek z paměťového titanu se sevřením vyladěným na 3,4 mm – ten má držet pevně, ale po hodinách nošení netlačit do chrupavky. Pozornost přitahuje průhledná akustická koule s povrchem připomínajícím vinylovou desku, skrz kterou je vidět vnitřní konstrukce. Na výběr jsou čtyři barvy: Obsidian Black, Pearl White, Satin Gold a Parrot Purple. Na jedno nabití sluchátka vydrží 9 hodin, s nabíjecím pouzdrem se výdrž natáhne na 38 hodin. Rychlonabíjení slibuje za 10 minut čtyři hodiny poslechu a tělo sluchátek je chráněné proti prachu a vodě stupněm IP57 (pozor, na samotné pouzdro se krytí nevztahuje). Velký měnič a Hi-Res zvuk Navzdory drobným rozměrům dostala sluchátka 11mm dynamický měnič s membránou pokrytou mikrokrystalickým kovem, který pokrývá frekvenční rozsah 20 Hz až 48 kHz. Z hlediska bezdrátového přenosu Xiaomi vsadilo na Bluetooth 5.4 a kromě AAC a SBC i na vysoce kvalitní kodek LHDC 5.0, díky čemuž nesou i certifikaci Hi-Res Audio Wireless. U otevřených sluchátek bývá slabinou únik zvuku do okolí, na což Xiaomi reaguje technologií reverzních zvukových vln, jež mají protichůdnou fází potlačit to, co by jinak slyšeli lidé kolem vás. Na hovory poslouží trojice mikrofonů doplněná o kostní VPU mikrofon, který odděluje váš hlas od okolního ruchu. Adaptivní algoritmus si pak podle situace vybírá, který mikrofon zní nejčistěji – v hlučném prostředí by tak druhá strana měla rozumět bez problémů. Překladač, diktafon i hlasový asistent Největší přidanou hodnotou je software. Sluchátka umí tlumočit v reálném čase ve 21 jazycích, a dokonce si poradí i s češtinou. Překlad funguje v několika režimech – při konverzaci tváří v tvář, během hovoru i jako simultánní tlumočení přednášek či videí. K tomu se přidává diktafon s AI přepisem a automatickým generováním shrnutí přes aplikaci Xiaomi Earbuds a hlasový asistent Super Xiao Ai s plynulou konverzací, který umí reagovat i na náladu uživatele. Chytré funkce Xiaomi Clip (strojově přeloženo z čínštiny) Nechybí ani praktické vychytávky: připojení ke dvěma zařízením naráz, gesta (dvojí poklepání spustí či pozastaví hudbu, trojí přeskočí na další skladbu) nebo vyhledávání ztracených sluchátek. To poslední funguje přes lokalizační síť zařízení s HyperOS 3, ale Xiaomi myslelo i na majitele iPhonů – pouzdro lze dohledat přes Apple Find My a většina chytrých funkcí je s Apple ekosystémem kompatibilní. Cena a dostupnost V Číně stojí Xiaomi Clip 849 jüanů (asi 2 600 Kč), v rámci zaváděcí akce pak 799 jüanů (asi 2 500 Kč). Zda se podívají i do Evropy, zatím nebylo potvrzeno. Dali byste klipsovým sluchátkům šanci, nebo zůstáváte věrní in-ear modelům? Zdroj: Xiaomi 