Cena Samsungu Galaxy A27 unikla ještě před startem. Levné telefony už zjevně nebudou levné Hlavní stránka Zprávičky Evropské ceny Samsungu Galaxy A27 unikly ještě před představením: za verzi 6/128 GB údajně dáme v přepočtu 8,5 tisíce Proti loňské A26 si prý pořádně připlatíme – a hlavním viníkem není lepší výbava, ale zdražování pamětí Výměnou dostanete čip Snapdragon 6 Gen 3 a 50Mpx fotoaparát s OIS, Samsung ale potichu osekal ultraširokoúhlou kameru i slot na paměťovou kartu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Levná střední třída přestává být levná. Samsung Galaxy A27 se sice ještě oficiálně neukázal, jeho evropské ceny i skoro kompletní výbavu ale díky úniku známe už teď – a pohled na cenovku radost neudělá. Před pár dny jsme si ukazovali oficiální rendery v mentolové barvě, teď k nim přibyla právě ta čísla, která zajímají úplně každého. Z uniklých evropských cen mrazí Základní varianta s 6 GB paměti a 128GB úložištěm má v Evropě stát 349 eur, lépe vybavená edice s 8 GB RAM a 256 GB prostoru pak 439 eur. Loňská Galaxy A26 přitom startovala na 299 a 369 eurech. V praxi to znamená příplatek 50, respektive 70 eur za rok – a to za telefon, který v základu žádnou velkou revoluci nepřináší. Za zdražením stojí hlavně rostoucí ceny pamětí. Ceny zveřejnil uznávaný informátor Roland Quandt, který u evropských cenovek dlouhodobě trefuje přesně; definitivní jistotu ale dá teprve oficiální premiéra. V přepočtu jde zhruba o 8 500 a 10 600 korun, na konkrétní české ceny si ale ještě počkáme. Co Galaxy A27 nabídne? Pod 6,7palcovým Full HD+ displejem se nově ukrývá Snapdragon 6 Gen 3, což představuje odklon od Exynosu, na který byla áčková řada v Evropě roky zvyklá. Slibuje lepší úsporu i chování pod zátěží. O fotky se stará trojice na zádech vedená 50Mpx hlavním snímačem s optickou stabilizací, doplňuje ji 5Mpx ultraširokáč a 2Mpx makro; selfie zvládne 12Mpx kamera v průstřelu, který nahradil dřívější kapku. O energii se stará 5 000mAh baterie s 25W nabíjením. Unikly další detaily o Samsungu Galaxy S27 Pro. Tentokrát byla prozrazena kapacita baterie Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Po softwarové stránce bude telefon překvapivě napřed — naběhne rovnou na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8.5, což u levnějšího modelu nebývá zvykem. Vedle mentolové „Awesome Mint“ se počítá i s černou, modrou a světle růžovou. Premiéru výrobce načasuje nejspíš na rozmezí června až srpna. Kde Samsung ubral a komu se A27 vyplatí? Ne všechno jde ale nahoru. Ultraširokoúhlá kamera spadla z 8 na 5 megapixelů, takže panoramata a širší záběry ztratí na detailu. Citelnější ránu schytají milovníci paměťových karet: slot na microSD prý ze specifikací zmizel úplně, takže s úložištěm vyjdete jen s tím, co koupíte. Komu tedy chystané Galaxy A27 sedne? Hlavně tomu, kdo chce nový Samsung s dlouhou softwarovou podporou, slušným hlavním fotoaparátem a velkou baterií a nehoní rekordy ve specifikacích. Kdo si naopak potrpí na rozšiřitelné úložiště nebo kvalitní širokoúhlé fotky, ten udělá líp, když počká na slevy starší A26 nebo se poohlédne u konkurence. Připadá vám příplatek férový, nebo už i základní řada utekla cenou příliš daleko? Zdroje: Roland Quandt/Bluesky, Gizmochina, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář cena Samsung Střední třída únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025