Levný Samsung Galaxy A27 se znovu ukazuje, tentokrát na oficiálních renderech Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy A27 se objevil v nové mentolově zelené barvě Awesome Mint, která rozšiřuje dosavadní trojici odstínů Telefon má podle úniků pohánět Snapdragon 6 Gen 3 v doprovodu až 8 GB RAM a až 256 GB úložiště Novinka s 6,7" FHD+ displejem a 5 000mAh baterií by se měla představit už brzy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Úniků kolem levného Samsungu Galaxy A27 přibývá. Po dříve zveřejněných renderech, které prozradily přepracovaný, modernější design, je tu další střípek. Tentokrát jde o únik zdánlivě oficiálních obrázků telefonu v mentolově zelené barvě. Co o Galaxy A27 víme Co o Galaxy A27 víme Novou světle zelenou barvu s možným označením Awesome Mint vynesl na světlo leaker Mohammed Khatr. Jeho vlastní slova přitom naznačují, že rendery předčasně zveřejnil některý z prodejců elektroniky. Dosud se mluvilo o třech odstínech: černém, modrém a světle růžovém. Co se týče vzhledu, již starší rendery ukázaly, že Galaxy A27 konečně opouští letitý kapkovitý výřez a nasadí průstřel uprostřed horní hrany. Plochý 6,7″ displej a ostrůvek se třemi fotoaparáty telefon designově přibližují dražším modelům A37 a A57. K výbavě se postupně přidávají i konkrétnější údaje, byť stále jen z úniků. Galaxy A27 má pohánět Snapdragon 6 Gen 3 doplněný až 8 GB RAM a až 256 GB úložiště. Telefon by měl nabídnout 6,7″ FHD+ displej, 50Mpx hlavní fotoaparát a 5 000mAh baterii a z výroby běžet na Androidu 16 s nadstavbou One UI 8.5. Samsung zatím nepotvrdil specifikace ani datum uvedení, představení nicméně očekáváme buď tento, anebo příští měsíc. Líbí se vám Galaxy A27 v mentolově zelené? Zdroje: Mohammed Khatr/X, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung Střední třída únik Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025