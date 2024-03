Zamyšlení: Jak vypadá kvalitní obsah? A poznáme ho vůbec?

Internetové magazíny se za posledních několik let musely hodně přizpůsobit

Kvalitní obsah vnímá každý jinak, jsou to stále dlouhé recenze, nebo se trh posunul jinam?

Zapojte se do diskuze a vyplňte krátký dotazník, jak vnímáte obsah a jeho kvalitu vy

Projekt Svět Androida je na trhu už více než 13 let. Za tu dobu se toho mnoho změnilo. Nejvíce změn však pozorujeme od doby covidu, který byl v posledním roce ještě navíc akcelerovaný strojovým učením (většina zná jako AI). Za poslední 3 roky se toho tedy změnilo více než za posledních 10 let.

Jak je to s kvalitou obsahu na českém internetu? Čeština je dosti specifický jazyk a v mnohém nás chránila před okolním světem, ale i omezovala. S příchodem AI jazykových modelů už tomu tak ale není. Budeme se muset mít více na pozoru před zdařilými „deep fake“ v našem rodném jazyce, kdy vlivné osobnosti říkají něco, co vlastně nikdy neřekly. Na druhou stranu – i my Češi budeme mít tu možnost využívat vyspělé nástroje v našem rodném jazyce (jako je například Google Gemini) a ulehčovat si život.

Moc by nám pomohlo, kdybyste vyplnili krátký dotazník, jak vnímáte kvalitu obsahu vy. Děkujeme.

Kvalitní obsah je pomíjivý stejně jako krása a pravda

V redakci se na kvalitu obsahu díváme stejně jako na krásu nebo pravdu. Zní to divně? Možná. Ale ani my v redakci po 13 letech na trhu nedokážeme se 100% jistotou říct, co je kvalitní obsah a proč. Hned vysvětlím. Každý vnímá kvalitu trochu jinak, stejně jako krásu a pravdu. Celý proces je hodně založený na dosavadních zkušenostech, vědomostech a aktuálních prioritách.

Když se rozhoduji, jaký mobil koupit, hodnotím jako „kvalitní“ spíše recenzi, než informaci že se daný mobil začal prodávat v ČR. Když jsem už rozhodnutý pro konkrétní model, je tomu zase naopak.

Jinak vnímá kvalitu obsahu Google, čtenář, který si chce koupit nový telefon a informovat se, nebo troll hledající téma, kde může přilít trochu benzínu do ohně. V redakci každý den sledujeme statistiky a to, co naše čtenáře nejvíce zajímá. Tato data spojujeme s vizí projektu Svět Androida a snažíme se odhadovat, co je kvalitní obsah a proč. V posledních cca 3 letech nám faktory hodnotící kvalitu obsahu ale nedávají tolik smysl, jako tomu bylo dříve.

Ještě je třeba zmínit, že naše optika kvality je do značné míry pokřivená tím, jak „kvalitu obsahu“ vnímá sám Google, jelikož Svět Androida žije především z organické návštěvnosti a to z 80 % právě z Google služeb (především vyhledávání a Discover)

Jak vypadala kvalita dříve a nevypadá dnes?

Na ukázku se ponoříme do jedné staré recenze, konkrétně „velké recenze Nexusu S“, která měla cca 3000 slov a vyšla v roce 2015. Můžeme prozradit, že tato recenze měla přibližně 80 tisíc přečtení a byla úspěšná, i když ji dnešní optikou kvality hodnotíme spíše jako nedostatečnou, se škaredými obrázky a dnes by u nás v obdobné kvalitě již vyjít nemohla (čtenáři by nám ji „obrazně“ omlátili o hlavu).

Za to ale dnes napíšeme recenzi (Galaxy S24), která má 5000 slov, je podrobná, obsahuje mnoho vlastních obrázků, testů, tabulek a zjištění. Někdy zabere redaktorovi zpracovat podobnou recenzi i celý týden. Je to kvalitní obsah, nebo ne? No, sami nevíme. Ale co víme je, že její čtenost je násobně nižší než před 9 lety u Nexusu S.

Utíká nám v redakci tedy pochopení základu, jak je dnes vnímán kvalitní obsah, nebo je „zakopaný pes“ někde jinde?

Poznáme sami kvalitu obsahu?

Ještě před pár dny se na předních místech v Google vyhledávači na dotaz „Galaxy S24 recenze“ objevoval tento článek tvářící se jako recenze se 615 slovy a čistě produktovými fotografiemi. Bez jakéhokoliv vlastního testování a s textem, který pouze přežvýkal oficiální podklady od Samsungu. Je tohle ukázkou kvalitního obsahu? Podle Google vyhledávače evidentně asi ano. Jak to hodnotíte vy? Co je pro vás kvalitnější obsah a proč? V čem vnímáte přidanou hodnotu a co obsah dle vás zase degraduje? Dejte nám prosím vědět v komentářích pod článkem.

Jak Google pozná co je kvalitní obsah?

Bylo by fér si trochu přiblížit, jak to dělá sám velký Google. Nejsme sice v tomto směru žádní odborníci, byť se SEO věnujeme aktivně už velmi dlouho. Základy ale rád nastíním. Google vlastně donedávna nevěděl, co je kvalitní obsah a možná to neví ani dneska. Ale nelze mu to mít až tak za zlé.

To jak Google posuzuje kvalitu obsahu, je hodně spojeno s chováním uživatelů a daty, které je Google schopen získat. Dá se tedy s nadsázkou říct, že Google nepozná kvalitu obsahu, ale jen kouká návštěvníkům pod ruce. Podle mnoha indicií vyhodnotí, zda je obsah kvalitní. Indicií může být například doba strávená na obsahu, míra scrollování, počet kliků, počet nákupů, odkazů a mnoho dalšího. Nebo alespoň tak to bylo dříve.

Našli jste v posledních letech na Google to co jste hledali?

Jak je to ale dnes v době adblocku, AI, GDPR, cookies atd.? Pozná Google co je kvalitní, a co nekvalitní obsah? Nevíme, i když je na to celý obor, kterému se říká SEO (Search Engine Optimization) a který se již léta snaží zjistit, jak funguje vyhledávací algoritmus.

Jak vnímáte kvalitní obsah vy?

I když v redakci Svět Androida máme všechna ta data, která predikují kvalitní a nekvalitní obsah a v čem se liší, hodně by nám pomohlo, kdybyste nám do komentářů nebo ještě lépe skrz rychlý dotazníček řekli, co podle vás ovlivňuje kvalitu obsahu a proč. Jak to vnímáte vy?

Co podle vás vystihuje kvalitní obsah?