Spolu s Pixelem 5, 4a 5G, Nest Audio a dalšími produkty Google představil také Google Chromecast s Google TV, který nyní dorazil do redakce Svět Androida. Zapojili jsme jej tedy do naší televize a namísto Nvidia Shield TV začínáme používat právě Chromecast. Sami jsme zvědaví, jak moc bude zařízení dobré, jelikož je jeho cena poměrně zajímavá.

Do redakce dorazil Google Chromecast s Google TV

Google Chromecast vždy sloužil výhradně pro streamování obrazu z jiného zařízení do televize/monitoru či jiného zobrazovadla. To se však s novou generací mění a zařízení může fungovat samostatně. Má totiž vlastní operační systém i dálkový ovladač, takže teoreticky nepotřebujete jiné zařízení k jeho ovládání.

Nový dálkový ovladač

Chromecast lze používat samostatně

Podpora HDR a 4K

Netflix, HBO GO, Disney Plus, Amazon Prime Video a další

To vše za 50 dolarů (asi 1 100 korun bez daně)

Google TV je nadstavbou pro Android TV a lze si do něj tedy stahovat nejrůznější aplikace jako HBO GO, Netflix, YouTube, Disney Plus, Amazon Prime Video a spoustu dalších. Za nový Google Chromecast s Google TV totiž zaplatíme 50 dolarů (asi 1 100 korun bez daně) a to včetně dálkového ovladače. Vy se tedy v komentářích můžete ptát na cokoliv, co vás ohledně nového Chromecastu zajímá.

Co vás nejvíce zajímá ohledně nového Chromecastu?