Zálohy Androidu se teď počítají do úložiště Googlu. Nově si navolíte, co se ukládá Hlavní stránka Zprávičky Od 7. července 2026 se kompletní zálohy Androidu započítávají do úložiště vašeho účtu Google Google nově nabízí přepínač, jestli se mají do zálohy ukládat SMS, MMS a RCS zprávy Telefon si navíc umí sám odkládat dokumenty jako PDF nebo Word rovnou na Disk Google Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Zálohování na pozadí byla léta věc, o kterou se člověk nestaral – běželo si samo a nic vás nestálo. Teď ale dochází k několika změnám, o kterých se hodí vědět. Od 7. července se zálohy Androidu započítávají do stejného úložiště, které váš účet Google sdílí s Gmailem, Fotkami a Diskem – a spolu s tím přichází i nové ovládání pro zprávy a dokumenty. Co se přesně mění? Dosud platilo jednoduché pravidlo: do limitu úložiště se počítaly hlavně fotky a videa ve Fotkách Google a data z MMS zpráv. Systémová záloha Androidu – tedy data aplikací, historie hovorů, kontakty, nastavení telefonu i textovky – se do kvóty nepočítala. To se teď obrací a do úložiště účtu se nově započítávají všechny typy dat, které v záloze najdete. Podle serveru 9to5Google se změna spouští 7. července nejdřív pro nové zálohy, u stávajících účtů se má promítnout v následujících měsících. Nejde tedy o skok ze dne na den – většina lidí uvidí rozdíl až časem, jakmile se jejich záloha přepočítá. Kolik místa zálohy Androidu reálně zaberou? Google se snaží obavy tlumit číslem: u průměrné zálohy má jít zhruba o 40 MB. Je to ovšem hodnota, kterou uvádí jako průměr sám Google, takže ji berte s rezervou – u někoho, kdo roky nosí v telefonu tisíce zpráv a desítky aplikací, může být záloha znatelně objemnější. Podstatnější je, kam těch pár desítek megabajtů padá. Míří do sdíleného balíku úložiště, o který se u účtu Google dělí Gmail, Fotky i Disk (u bezplatného účtu jde o 15 GB). Pokud jste u limitu, i malá záloha vás může postrčit přes hranu – a řešení jsou pak jen dvě: uklidit, nebo si připlatit za Google One. Google potají nahrál do Obchodu Play záhadnou aplikaci. Chystá s ní kurzor pro Googlebook Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zálohování tak přestává být tichou službou zdarma na pozadí a stává se něčím, co je dobré mít pod dohledem. Není náhoda, že Google zároveň přidává dvě nová nastavení, která vám dávají větší kontrolu. Zprávy se zálohují jen s vaším svolením Druhá novinka je příjemnější. S verzí Služeb Google Play 26.25 přibyl u záloh přepínač „SMS a MMS zprávy“, kterým zálohování textovek zapnete nebo vypnete. RCS konverzace přitom spadají pod kategorii MMS. Dřív se zprávy zálohovaly automaticky a nikdo se vás neptal. Přepínač najdete v Nastavení v sekci Účty a zálohování → Záloha Google → Další data zařízení, hned vedle voleb pro historii hovorů a nastavení zařízení. Kdo nechce mít citlivou konverzaci v cloudu, může ji teď ze zálohy jednoduše vyřadit. Google navíc chystá i podrobnější ovládání záloh u jednotlivých aplikací. Dokumenty teď zamíří rovnou na Disk Google Poslední kousek skládačky cílí na soubory. Telefon nově umí automaticky zálohovat dokumenty uložené v paměti – formáty jako .DOC, .PPT, .XLS nebo .PDF. Zálohované soubory se objeví na Disku Google ve složce pojmenované podle vašeho zařízení. Pixel 11 a Pixel Watch 5 se blíží. Google prozradil, kdy je oficiálně představí Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Ukládání se řídí běžným plánem záloh, takže se o nic nemusíte starat – kdo ale chce mít soubor v bezpečí hned, může zálohu spustit i ručně. Jedna věc je ale důležitá: záloha není totéž co synchronizace. Zálohovaný dokument je samostatná kopie nezávislá na tom, odkud jste soubor původně stáhli. A protože i tyhle soubory se počítají do úložiště, u objemnějších dokumentů je dobré sledovat, kolik místa vám v účtu ještě zbývá. Zálohujete si Android do Googlu, nebo spoléháte na vlastní řešení? Zdroje: 9to5Google, Android Police Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android automatické zálohování Disk Google Google Google One úložiště Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? 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