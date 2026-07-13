Zálohy Androidu se teď počítají do úložiště Googlu. Nově si navolíte, co se ukládá

  • Od 7. července 2026 se kompletní zálohy Androidu započítávají do úložiště vašeho účtu Google
  • Google nově nabízí přepínač, jestli se mají do zálohy ukládat SMS, MMS a RCS zprávy
  • Telefon si navíc umí sám odkládat dokumenty jako PDF nebo Word rovnou na Disk Google

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.7.2026 12:00
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Zálohování na pozadí byla léta věc, o kterou se člověk nestaral – běželo si samo a nic vás nestálo. Teď ale dochází k několika změnám, o kterých se hodí vědět. Od 7. července se zálohy Androidu započítávají do stejného úložiště, které váš účet Google sdílí s Gmailem, Fotkami a Diskem – a spolu s tím přichází i nové ovládání pro zprávy a dokumenty.

Co se přesně mění?

Dosud platilo jednoduché pravidlo: do limitu úložiště se počítaly hlavně fotky a videa ve Fotkách Google a data z MMS zpráv. Systémová záloha Androidu – tedy data aplikací, historie hovorů, kontakty, nastavení telefonu i textovky – se do kvóty nepočítala. To se teď obrací a do úložiště účtu se nově započítávají všechny typy dat, které v záloze najdete.

Podle serveru 9to5Google se změna spouští 7. července nejdřív pro nové zálohy, u stávajících účtů se má promítnout v následujících měsících. Nejde tedy o skok ze dne na den – většina lidí uvidí rozdíl až časem, jakmile se jejich záloha přepočítá.

Kolik místa zálohy Androidu reálně zaberou?

Google se snaží obavy tlumit číslem: u průměrné zálohy má jít zhruba o 40 MB. Je to ovšem hodnota, kterou uvádí jako průměr sám Google, takže ji berte s rezervou – u někoho, kdo roky nosí v telefonu tisíce zpráv a desítky aplikací, může být záloha znatelně objemnější.

Podstatnější je, kam těch pár desítek megabajtů padá. Míří do sdíleného balíku úložiště, o který se u účtu Google dělí Gmail, Fotky i Disk (u bezplatného účtu jde o 15 GB). Pokud jste u limitu, i malá záloha vás může postrčit přes hranu – a řešení jsou pak jen dvě: uklidit, nebo si připlatit za Google One.

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Zálohování tak přestává být tichou službou zdarma na pozadí a stává se něčím, co je dobré mít pod dohledem. Není náhoda, že Google zároveň přidává dvě nová nastavení, která vám dávají větší kontrolu.

Zprávy se zálohují jen s vaším svolením

Druhá novinka je příjemnější. S verzí Služeb Google Play 26.25 přibyl u záloh přepínač „SMS a MMS zprávy“, kterým zálohování textovek zapnete nebo vypnete. RCS konverzace přitom spadají pod kategorii MMS. Dřív se zprávy zálohovaly automaticky a nikdo se vás neptal.

Přepínač najdete v Nastavení v sekci Účty a zálohování → Záloha Google → Další data zařízení, hned vedle voleb pro historii hovorů a nastavení zařízení. Kdo nechce mít citlivou konverzaci v cloudu, může ji teď ze zálohy jednoduše vyřadit. Google navíc chystá i podrobnější ovládání záloh u jednotlivých aplikací.

Dokumenty teď zamíří rovnou na Disk Google

Poslední kousek skládačky cílí na soubory. Telefon nově umí automaticky zálohovat dokumenty uložené v paměti – formáty jako .DOC, .PPT, .XLS nebo .PDF. Zálohované soubory se objeví na Disku Google ve složce pojmenované podle vašeho zařízení.

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Ukládání se řídí běžným plánem záloh, takže se o nic nemusíte starat – kdo ale chce mít soubor v bezpečí hned, může zálohu spustit i ručně. Jedna věc je ale důležitá: záloha není totéž co synchronizace. Zálohovaný dokument je samostatná kopie nezávislá na tom, odkud jste soubor původně stáhli. A protože i tyhle soubory se počítají do úložiště, u objemnějších dokumentů je dobré sledovat, kolik místa vám v účtu ještě zbývá.

Zálohujete si Android do Googlu, nebo spoléháte na vlastní řešení?

Zdroje: 9to5Google, Android Police

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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