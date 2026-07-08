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Pixel 11 a Pixel Watch 5 se blíží. Google prozradil, kdy je oficiálně představí

  • Google potvrdil termín své přehlídky Made by Google 2026 na středu 12. srpna
  • Vedle telefonů řady Pixel 11 se na akci ukážou i hodinky Pixel Watch 5
  • Oficiální parametry přijdou až na pódiu, zatím máme jen úniky a spekulace

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.7.2026 10:00
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google pixel 11 z pozvanky zlata

Čekání na novou generaci Pixelů dostalo pevný bod. Google rozeslal pozvánky na svou každoroční přehlídku Made by Google a spolu s nimi prozradil, kdy telefony i chytré hodinky oficiálně odhalí – stane se tak ve středu 12. srpna. Do té doby zůstává většina detailů jen v rovině úniků, kterých se ale za poslední měsíce nasbíralo požehnaně.

Kdy a kde se Made by Google 2026 koná?

Google akci naplánoval na středu 12. srpna 2026 a uskuteční se v New Yorku. Keynote startuje v 15:00 pacifického, respektive 18:00 východoamerického času – pro nás v Česku to znamená, že živý přenos budete moct sledovat až v noci, zhruba kolem půlnoci z 12. na 13. srpna. Oproti loňsku si tak firma pospíšila přibližně o týden.

Co všechno Google chystá?

Hlavní hvězdou večera bude řada Pixel 11. Podle dosavadních informací se má představit ve čtyřech podobách – jako Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL a skládací Pixel 11 Pro Fold. Vedle telefonů výrobce chystá i nové chytré hodinky Pixel Watch 5, které by měly dorazit ve dvou velikostech.

Řadu Pixel 11 má pohánět nový čip Tensor G6

Uvnitř telefonů má tepat nový vlastní čip Tensor G6. Podle úniků jej Google poprvé nechá vyrábět modernějším 2nm procesem a spárovat by ho měl s modemem od MediaTeku – že se výrobce u modemů poohlédne po konkurenci, se spekulovalo už delší dobu. Čip má přinést hlavně vyšší efektivitu a víc výkonu pro funkce s umělou inteligencí.

Jak by novinky měly vypadat, napověděly ještě před oficiálním odhalením uniklé rendery, o kterých jsme psali už na jaře. Výraznější změnou má projít proužek fotoaparátu: místo teploměru, který zdobil loňské modely, se do něj podle úniků přesune RGB podsvícení přezdívané Pixel Glow.

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Takto prý vypadá Google Pixel 11. Na internet unikly rendery Adam Kurfürst Zprávičky

U dvojice Pro se mluví o 6,3″ a 6,8″ OLED displejích s jasem až kolem 3 600 nitů a o nových snímačích hlavního fotoaparátu i teleobjektivu. Počítat je ale nejspíš potřeba i s vyššími cenami – kvůli dražším komponentám prý novinky proti loňsku podraží zhruba o 100 dolarů. Přesná čísla zůstávají otevřená a oficiální ceny pro Česko Google teprve oznámí, teoreticky bychom ale i u nás měli pozorovat zdražení zhruba o 1 500 Kč až 2 000 Kč.

Pixel Watch 5 mají vsadit na vlastní čip

Chytré hodinky Pixel Watch 5 na první pohled zřejmě revoluci nepřinesou – vzhledově mají podle úniků vycházet z loňského modelu a nabídnout dvě velikosti pouzdra, 41 a 45 mm. Zásadní změna se má odehrát uvnitř: Google prý poprvé vymění čip od Qualcommu za vlastní procesor z rodiny Tensor. Ten má slíbit lepší výdrž a rychlejší běh funkcí Gemini přímo na zápěstí.

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Bizarní nález: Google zřejmě ztratil prototyp Pixel Watch 5 v moři a jako na potvoru je někdo našel Jakub Kárník Zprávičky

Kolem hodinek se přitom už stihla strhnout i bizarní historka – prototyp se údajně našel na dně moře. Software mají pohánět Wear OS 7 a cena by prý mohla zůstat na 349 dolarech, tedy v přepočtu kolem 7 500 korun. Do českých obchodů ovšem novinka obvykle dorazí s odstupem, ostrý prodej se čeká spíš na říjen.

Těšíte se na řadu Pixel 11 víc kvůli telefonům, nebo kvůli hodinkám Pixel Watch 5?

Zdroje: 9to5Google, Android Authority

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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