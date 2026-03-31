Takto prý vypadá Google Pixel 11. Na internet unikly rendery Hlavní stránka Zprávičky Google Pixel 11 se na uniklých CAD renderech ukazuje s prakticky nezměněným designem, který vstupuje do třetího roku Novinka má dostat tenčí rámečky kolem displeje a celočerný kamerový modul bez dvoubarevného provedení Pod kapotou se očekává procesor Tensor G6, 12GB RAM a modem od MediaTeku místo Samsungu Adam Kurfürst Publikováno: 31.3.2026 14:16 Už dlouhé měsíce čekáme na první náznaky toho, jak bude vypadat letošní vlajková řada telefonů Google. Na internetu se nyní objevily CAD rendery připravovaného Pixelu 11, které zhotovil uznávaný designér OnLeaks ve spolupráci se serverem Android Headlines. A přestože letos v říjnu oslaví značka Pixel své desetileté výročí, žádnou designovou revoluci nečekejte – Google zůstává u osvědčeného receptu. Třetí rok stejného designu, ale s drobnými úpravami Kamerový modul se vrací ke kořenům Co víme o specifikacích? Kdy se dočkáme? Třetí rok stejného designu, ale s drobnými úpravami Na základě uniklých renderů bude mít Pixel 11 rozměry 152,8 × 72 × 8,5 mm, což je prakticky totožné s loňským Pixelem 10. Jediným rozdílem je o desetinu milimetru menší tloušťka. Server 9to5Google upozorňuje, že Google se ve výsledku vrací k přesným proporcím Pixelu 9 z roku 2024, tentokrát však s podporou magnetického nabíjení Qi2. Viditelnou změnou mají být užší rámečky kolem 6,3″ displeje. Pixel 10 na 700dolarový telefon překvapil poměrně tlustými okraji, což by měl jeho nástupce napravit. Nicméně, vzhledem k tomu, že velikost displeje i celkové rozměry zůstávají stejné, je otázkou, nakolik bude rozdíl v praxi patrný. Šéfka designu Googlu Ivy Ross loni pro Bloomberg uvedla, že firma plánuje osvěžovat designový jazyk každé dva až tři roky. Pixel 11 je přesně v tomto rozmezí, takže výraznější změnu bychom mohli očekávat až u příští generace. Kamerový modul se vrací ke kořenům Nejviditelnější designovou změnou je celočerný kamerový pás. Zatímco Pixel 10 kombinoval černé pozadí fotoaparátů s barevným lemem okolo blesku, Pixel 11 by měl mít celý modul v jednotné černé barvě. Připomíná to tak skleněný kamerový pás z Pixelu 6, který byl v komunitě oblíbený. Zároveň to vypadá, že Google odstranil plastový kryt kamerového modulu, který byl původně přidán kvůli problémům s odlesky u Pixelu 6. Zda se tento problém nevrátí, ukáže až praxe. Co víme o specifikacích? Pod kapotou by měl Pixel 11 dostat procesor Tensor G6, u něhož se spekuluje o využití 2nm výrobního procesu od TSMC. Součástí má být i nový bezpečnostní koprocesor Titan M3. Zásadní změnou by mělo být nasazení modemu MediaTek M90 namísto dosavadních čipů od Samsungu, které byly často kritizovány za horší příjem signálu. Google má údajně zachovat 12GB RAM a základní úložiště 128 GB. To je v roce 2026 poněkud zklamáním – Apple i Samsung u svých vlajkových modelů přešly na 256GB jako minimum. Displej zůstane 6,3″ LTPO AMOLED, což je u kompaktního modelu rozumná volba. Kdy se dočkáme? Google by měl Pixel 11 představit tradičně v srpnu 2026, tedy zhruba ve stejném období jako poslední dvě generace. Cena by se podle aktuálních spekulací měla držet na úrovni předchůdce, stát by tedy mohl 22 990 Kč v Česku. S ohledem na rostoucí ceny komponent, zejména pamětí, však není vyloučeno zdražení. Co říkáte na design Pixelu 11? Ocenili byste výraznější změnu k desátému výročí? Zdroje: Android Headlines, The Verge, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi