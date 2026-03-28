Na tuhle změnu jsem čekal roky! Google v nové betě Androidu 17 přinesl malé, ale šikovné vylepšení Google vydal Android 17 Beta 3 s dlouho očekávanou změnou v rychlém nastavení Wi-Fi a mobilní data jsou nově rozděleny do dvou samostatných dlaždic Aktualizace je dostupná pro telefony Google Pixel Adam Kurfürst Publikováno: 28.3.2026 18:00 Pokud máte telefon Google Pixel, pravděpodobně víte, že zapnutí/vypnutí mobilních dat prostřednictvím kontrolního centra vyžaduje více než jedno kliknutí. Patrně je tomu ale konec. Google ve čtvrtek uvolnil Android 17 Beta 3 a součástí aktualizace je konečně rozdělení Wi-Fi a mobilních dat na dvě samostatné položky. Už tedy nebudou sdílet jednu dlaždici, jako tomu bylo doposud. Jednodušší ovládání připojení Nový systém funguje intuitivně – jedno klepnutí na dlaždici příslušné připojení vypne nebo zapne. Wi-Fi se aktivuje okamžitě, zatímco u mobilních dat systém vyžaduje potvrzení. Dlouhé podržení kterékoliv dlaždice otevře známé menu s podrobným nastavením sítí. Obě dlaždice lze navíc roztáhnout podle preference uživatele. Na novinku jako první upozornil server 9to5Google. Android 17 Beta 3 je aktuálně dostupný pro telefony Google Pixel. Když jsem se poprvé seznámil s Pixelem, byl jsem společnou nabídkou pro ovládání mobilních dat a Wi-Fi mírně zaskočen. Celý systém na mě trochu působil tak, jako by telefon počítal, že budu mít data neustále zapnutá nebo vypnutá a vůbec je nebudu přepínat dle potřeby. Teď když mám neomezený tarif, už mi na tom nezáleží tolik, ale s limitem 10 GB na měsíc bylo vypínání a zapínání dat prostřednictvím sdíleného menu značně nepříjemné. Věřím, že nejsem jediný, kdo je rád, že Google konečně dostal rozum a po letech od sebe položky oddělil. Pravdou je, že nyní Pixel UI ztratilo jeden z originálních prvků, ale nemyslím si, že mi bude chybět… Těšili jste se na oddělení Wi-Fi a mobilních dat? Zdroj: 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi