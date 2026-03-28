TOPlist

Na tuhle změnu jsem čekal roky! Google v nové betě Androidu 17 přinesl malé, ale šikovné vylepšení

  • Google vydal Android 17 Beta 3 s dlouho očekávanou změnou v rychlém nastavení
  • Wi-Fi a mobilní data jsou nově rozděleny do dvou samostatných dlaždic
  • Aktualizace je dostupná pro telefony Google Pixel

Sdílejte:
Adam Kurfürst
28.3.2026 18:00
Ikona komentáře 0
google pixel 10a displej v ruce kontrolni centrum

Pokud máte telefon Google Pixel, pravděpodobně víte, že zapnutí/vypnutí mobilních dat prostřednictvím kontrolního centra vyžaduje více než jedno kliknutí. Patrně je tomu ale konec. Google ve čtvrtek uvolnil Android 17 Beta 3 a součástí aktualizace je konečně rozdělení Wi-Fi a mobilních dat na dvě samostatné položky. Už tedy nebudou sdílet jednu dlaždici, jako tomu bylo doposud.

Jednodušší ovládání připojení

Nový systém funguje intuitivně – jedno klepnutí na dlaždici příslušné připojení vypne nebo zapne. Wi-Fi se aktivuje okamžitě, zatímco u mobilních dat systém vyžaduje potvrzení. Dlouhé podržení kterékoliv dlaždice otevře známé menu s podrobným nastavením sítí. Obě dlaždice lze navíc roztáhnout podle preference uživatele. Na novinku jako první upozornil server 9to5Google. Android 17 Beta 3 je aktuálně dostupný pro telefony Google Pixel.

rozdeleni wifi a mobilnich dat 9to5google
rozdeleni wifi a mobilnich dat 9to5google puvodni nabidka

Když jsem se poprvé seznámil s Pixelem, byl jsem společnou nabídkou pro ovládání mobilních dat a Wi-Fi mírně zaskočen. Celý systém na mě trochu působil tak, jako by telefon počítal, že budu mít data neustále zapnutá nebo vypnutá a vůbec je nebudu přepínat dle potřeby. Teď když mám neomezený tarif, už mi na tom nezáleží tolik, ale s limitem 10 GB na měsíc bylo vypínání a zapínání dat prostřednictvím sdíleného menu značně nepříjemné.

Věřím, že nejsem jediný, kdo je rád, že Google konečně dostal rozum a po letech od sebe položky oddělil. Pravdou je, že nyní Pixel UI ztratilo jeden z originálních prvků, ale nemyslím si, že mi bude chybět…

Těšili jste se na oddělení Wi-Fi a mobilních dat?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Sdílejte:

