Bizarní nález: Google zřejmě ztratil prototyp Pixel Watch 5 v moři a jako na potvoru je někdo našel

Zakladatel studia Gearbox sdílel fotky údajného prototypu Pixel Watch 5, který kamarád našel při potápění u ostrova St. Martin Hodinky mají na spodní straně čitelný nápis Pixel Watch 5 a podle všeho stále ukazují čas v úsporném režimu Design vypadá prakticky stejně jako u předchůdce, hodinky se mají představit ještě letos

Jakub Kárník Publikováno: 1.6.2026 08:00

Historky o ztracených prototypech mají v technologickém světě dlouhou tradici. Stačí si vzpomenout na iPhone 4, který kdosi z Applu nechal v baru a stal se z toho jeden z nejslavnějších leaků dekády. Letošní příspěvek do žánru je ale netradiční už tím, kde se údajný prototyp našel — pod hladinou Karibského moře. Fotky hodinek Pixel Watch 5 ve 45mm variantě zveřejnil na sociální síti X Randy Pitchford, zakladatel studia Gearbox stojícího za sérií Borderlands. Podle jeho slov hodinky našel jeho kamarád při šnorchlování u ostrova St. Martin. Na spodní straně je čitelně vyražený nápis Pixel Watch 5, takže o tom, k jakému zařízení se model hlásí, není pochyb. Baterie je sice po pobytu ve slané vodě mrtvá, hodinky ale podle Pitchforda stále zobrazují aktuální čas v úsporném režimu. Pokud se to potvrdí, je to vlastně docela slušná, byť mimoděčná reklama na odolnost. Snímky působí věrohodně. Pitchford je veřejně známá osoba a v odrazu na ciferníku je vidět jeho vlastní obličej, což u editované fotky moc smysl nedává. Z hlediska designu na hodinkách ovšem nelze najít nic překvapivého. Pixel Watch 5 vypadají prakticky identicky jako jeho předchůdce a do softwaru se podívat nedá. Google tak může v klidu pokračovat ve své strategii drobných meziročních posunů. Pokud jde o to, co se schovává uvnitř, oficiální detaily zatím chybí. Spekuluje se hlavně o nasazení čipsetu Snapdragon Wear Elite, který Google sám zmínil jako základ pro novou generaci Wear OS. To by mělo souviset i s hlubší integrací funkcí Gemini Intelligence přímo do hodinek. Premiéra se očekává během podzimu, nejpravděpodobněji po boku nového Pixelu. Jestli je celá story pravdivá, je samozřejmě otázka. Příběhem to ale tak jako tak je — a než si Google v dalších týdnech dá pozor na své zaměstnance, kteří jezdí na dovolenou s prototypy v batohu, možná se dočkáme dalších informací. Věřili byste historce o prototypu Pixel Watch 5 nalezeném na dně moře? Zdroj: 9to5Google