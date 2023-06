Očekávala se velká vlna nevole a masivní úbytek uživatelů. Ale zatím to vypadá, že skončí jen u první věci. Řeč je o razantním ukončení možnosti sdílení hesel do služby Netflix, skrze které hodlají provozovatelé po letech “vyhrožování” získat více standardních platících uživatelů a tím i peněz. Ačkoli by se mohlo zdát, že nutnost mít vlastní Premium účet velkou část lidí odradí, nejspíš tomu tak není. Alespoň dle výzkumu společnosti Antenna.

Z dat vychází, že společnost Netflix zaznamenala prudký nárůst počtu nových předplatitelů během čtyř dnů poté, co 23. května v USA ukončila praktiku sdílení hesel. Během tohoto období Netflix zaznamenal výrazný nárůst denních registrací, které dosáhly v průměru 73 000, což představuje impozantní 102% nárůst oproti předchozímu 60dennímu průměru.

Navíc 26. a 27. května získala streamovací služba pozoruhodných 100 000 nových předplatitelů. Podle společnosti Antenna se jedná o čtyři dny s největším počtem registrací v USA od roku 2019, kdy začala tyto údaje sledovat.

