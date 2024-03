Většina společností spojuje oznámení nebo start prodeje novinky s nějakou show

Určitě jste už viděli některou z velkých show, pořádaných při představení novinek velikány jako Samsung nebo Apple. Ale víte, jak vypadá akce k zahájení prodeje? Začátkem tohoto týdne jsem měl možnost zúčastnit se eventu k zahájení prodeje realme 12 Pro a realme 12 Pro+ v našem regionu a rád bych vám přiblížil, jak celá akce probíhala.

Začalo to tím, že jsem oslovil zakladatele projektu Svět Androida s nabídkou ke spolupráci. A protože zrovna byla na stole pozvánka od realme, rozhodl jsem se vzít to jako výzvu a vyrazil jsem.

Den první

Po registraci jsem obdržel instrukce k cestě a v pondělí 18. 3. 2024 jsem vyrazil z Brna do Prahy. Přes překážky v podobě hodinového zpoždění vlaku jsem dorazil včas a 3 hodiny před odletem jsme se setkali s kolegy z jiných redakcí a hlavně s zastoupením realme v podobě Katky na letišti Václava Havla v Praze. Akce se konala v Aténách, kde jsme přistáli ve 20:30 místního času. Na letišti nás vyzvedla agentura a převezla na hotel a pak jsme vyrazili na pozdní večeři do nedaleké restaurace.

Airotel Stratos Vassilikos

Den druhý

Dopoledne jsme měli volno a část z nás se rozhodla pro prohlídku města, já jsem se přidal ke skupině, která se vydala na prohlídku Akropolis. Po nedlouhé cestě metrem jsme dorazili na místo. Na Akropolis je třeba si koupit předem vstupenku na časový slot a nám se podařilo to stihnout, i když to tak už nevypadalo.

Athens

Akropolis je krásné místo, kde na vás dýchá historie. Jak vidíte, byli jsme tam skoro sami, nebyl problém udělat fotky památek bez lidí – ne, dělám si srandu, samozřejmě tam byly i návaly, ale jen v několika úzkých místech. Ale také ještě nebyla sezóna.

Kolem 14 hodin nás vyzvedl autobus, který nás dovezl na místo hlavní části programu. V docela velkém sále nám zástupce realme prezentoval nejprve historii vývoje mobilních telefonů a poté představil aktuální trendy a vizi budoucnosti. Dále zmínil, že společnost se snaží posouvat vpřed a naslouchat mladým. Důraz byl kladen na fotoaparát, kdy zmínil, že nastává „post 200MP éra„, jinými slovy, že končí honba za megapixely a začíná snaha využít naplno to, co máme. Chlubili se zvláště periskopickým fotomodulem.

realme Series 12

Kromě toho jsme se dozvěděli i nějaké zákulisní informace o řadě 12. Věděli jste, že realme 12 Pro navrhoval Ollivier Savéo, což je stejný člověk, který navrhuje například hodinky Rolex?

Za sebe můžu říct, že svou práci dělá skvěle, telefony realme 12 Pro a Pro+ vypadají naživo opravdu velice dobře. A přestože mám k náhražkám klasických materiálů opatrný postoj, tak i zvolená veganská kůže byla v ruce velice příjemná a oku lahodící.

Třešničkou na dortu bylo představení dalšího telefonu z řady 12, a to realme 12+. Telefon jsme si mohli i osahat. Jediné, co nám realme nesdělilo, byla očekávaná cena.

Po prezentaci jsme si mohli telefony prohlédnout a v omezené míře i vyzkoušet. Nebudu zde dublovat recenzi, kterou připravuje kolega, proto nebudu ukazovat žádné grafy nebo testovací fotky. Neměl jsem telefon k dispozici na pořádné vyzkoušení, takže by to vůči němu ani nebylo fér.

Dovolím si jen zmínit, jaké jsem z něho měl dojmy a ty byly veskrze výborné. Reakce prostředí byly svižné, fotoaparát překvapivě dobrý, i když nějaké slabiny by se našly. Naopak fotografování v režimu portrétu za špatných světelných podmínek mě překvapilo až nepříjemně, protože realme 12 Pro+ dal na frak i mému soukromému telefonu (S24 Ultra).

Srovnání parametrů realme 12 Pro+ a realme 12+

Po prezentaci si část výpravy udělala výlet do přístavu, zatímco zbytek se rozhodl pro cestu přímo na hotel. Vzhledem k tomu, že se výrazně zhoršilo počasí, jsem rád, že jsem byl ve druhé skupině. Ta první totiž zmokla. Jakože dost.

Den třetí

Vzbudil jsem se dřív, než bylo třeba, a rozhodl jsem se netrávit čas zbytečně na pokoji, a vyrazil jsem, inspirován odvážnou částí naší výpravy, také do přístavu. Protože jsem měl omezený čas, rozhodl jsem se pro cestu taxíkem.

Přístav byl fajn, i když jsem toho moc nestihl. Ale kromě lodí jsem viděl krásnou katedrálu a zajímavé graffiti na zdi nějakého domu.

Po návratu opět taxíkem (nikdy, fakt nikdy v cizině nespoléhejte na to, že půjde zaplatit kartou. Naběhl jsem si v Koreji a v Řecku znovu… tentokrát mi taxikář oznámil, že bere jen hotovost. Po několika minutách debaty rozchodil platební terminál na mobilu) zpět na hotel jsme se už jen sbalili a vyrazili na letiště.

V Praze jsme byli kolem 16 hodin našeho času a mě čekala ještě cesta do Brna. Využil jsem toho, že jeden můj dobrý kamarád si nedávno pořídil Teslu a pod záminkou testovací jízdy mě vyzvedl na letišti a dovezl domů do Brna. Kdo jste ještě Teslou nejeli, doporučuju si to vyzkoušet. Ale o tom zase jindy.

realme 12 Pro

Na závěr přece jen pár slov o představeném telefonu. Jedná se o model střední třídy, který se cítí natolik jistý v kramflecích zvláště v oblasti fotoaparátu, že se realme nebálo srovnávat ho s iPhonem nebo S24 Ultra. Jak jsem už zmínil, neměl jsem telefon v ruce dost dlouho na nějaké pořádné testování. Jediný okamžik, kdy mně zatrnulo, bylo focení večer v restauraci, kde realme 12 Pro+ dělalo významně lepší portrétové fotky, než moje Galaxy S24 Ultra.

Telefon jako takový je nápadný hlavně zadní stranou, která je opravdu designově vybočující a za mě i povedená. Víc se mně tentokrát líbila béžová verze, ale ani modrá není k zahození. Dále jsem měl možnost vidět naživo zelenkavou realme 12+, která ještě není u nás v prodeji a některé prvky u ní byly také hezké, zvláště ostřejší hrany, ale zase má méně propracovanou oblast fotoaparátu.

Přestože jsem zvyklý spíše na vlajkové lodě, neměl jsem z realme 12 Pro+ pocit, že by mě zdržoval, nebo že by se něco sekalo. Jasně, start fotoaparátu byl pomalejší, než u S24 Ultra, ale nemůžu srovnávat realme s telefonem se 4x vyšší cenovkou.

Ve střední třídě se dají určitě najít modely s lepším poměrem cena/výkon, ale na druhou stranu chybu s realme 12 Pro+ neuděláte. Pokud neřešíte příliš cenu, určitě bych zvolil vyšší model, který má lepší fotoaparát (i když tohle je sporné, má sice větší rozlišení a větší zoom – 3x vs 2x, ale zase horší světelnost), věští úložiště a v neposlední řadě i výkonnější čipset. A pokud rozpočet řešíte, zvažte i jiné značky.

Cena a dostupnost: realme 12 Pro+ 5G bude k dispozici za cenu 12 499 Kč ve variantě 12GB+512GB. Cena modelu realme 12 Pro 5G bude 10 499 Kč za variantu 12+256GB.

Produkt Standardní cena realme 12 Pro 5G (12GB+256GB) 10 499 Kč realme 12 Pro+ 5G (12GB+512GB) 12 499 Kč

