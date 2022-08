Komerční článek

Mobilní bezpečnost je dlouhodobě diskutované téma, které však uživatelé často nemají ochotu řešit. A zatímco u počítačových systémů si uživatelé na nutné aktualizace zvykli, u telefonů mají neustále pocit, že je aktualizace zdržují.

Navíc se ukazuje, že spousta uživatelů bezpečnost svého telefonu „aktivně“ podceňují. Téměř pětina dotázaných si nezamyká displej a téměř polovina nepoužívá antivirus, nebo o tom dokonce nemají ani nejmenší tušení. Vyplývá to z průzkumu, jehož se zúčastnilo 1 050 osob ve věkové skupině 18 až 65 let.

Zamknutý telefon je základ

Smartphony jsou dnes středobodem života, používáme je pro textovou komunikaci, volání, videohovory i pro posílání fotek a videí. Spousta souborů, kontaktů a aplikací obsahuje naše osobní a citlivé údaje, které by mohly být v nepatřičných rukou zneužity. Přesto je zarážející, že uživatelé neberou zámek displeje jako naprosto přirozenou záležitost. Téměř 81 procent uživatelů si telefon nějakou formou zamyká, ovšem je patrné, že s rostoucím věkem ostražitost uživatelů klesá.

Už při nastavování telefonu řady Samsung Galaxy je doporučen zámek klávesnice v kombinaci s biometrickými metodami, např. se čtečkou otisků prstů či skenem obličeje. Minimálně ten dokazuje, že biometrika, byť v základní formě, při odemykání telefonu nijak nezdržuje. Absolutním minimem by mělo být odemykací gesto, které zabrání náhodnému uživateli, který vezme váš telefon do ruky, v přístupu do systému. Vyvarujte se zcela jednoduchých tvarů, které se dají uhodnout na „první dobrou“. To stejné platí i o PIN kódu 1234. Komplexní bezpečnost zajistí až alfanumerické heslo třeba ve spojitosti s otiskem prstu. Naštěstí existují bezpečnostní politiky firemních účtů. Pokud si je do telefonu chcete přidat, musíte v něm mít bezpečnou formu zámku displeje. Pokud jej nemáte nebo si žádný nevytvoříte, účet si do telefonu nepřidáte.

Používejte zabezpečenou složku

Chování uživatelů je zarážející i kvůli tomu, že nemáme své telefony neustále pod kontrolou. A pokud nejsou uzamknuté, je to problém dvojnásobný. Každý třetí mladý uživatel (ve věku 18 až 26 let) má totiž v telefonu uloženy choulostivé fotografie, a to platí převážně o mužích. Stačí přitom málo, a, i při opomenutí základních bezpečnostních opatření, nemusí dojít k žádnému úniku či zveřejnění fotek. Potřebný nástroj přitom máte přímo v telefonu, a jeho zprovoznění je otázkou minuty.

Zabezpečenou složku u Samsungů najdete v Nastavení – Biometrika a zabezpečení – Zabezpečená složka. Tato softwarová součást využívá bezpečnostní platformu Knox, která odděluje hlavní, tj. veřejně dostupnou, a soukromou část Androidu. Pro přístup do této složky můžete zvolit stávající otisk prstu či PIN, znak nebo heslo, které se liší od přístupových údajů k veřejné části systému. Poté už stačí jen z kontextové nabídky při prohlížení citlivých fotek zvolit přesunutí do zabezpečené složky. Bez patřičného hesla s k vašim fotkám, ale třeba i k různým dokumentům, souborům nebo aplikacím, nikdo nepovolaný nedostane. Nemusíte hledat nějaké náhražky soukromých režimů, stačí aktivovat funkci, která je u Samsungů brána jako základ mobilní bezpečnosti a ochrany soukromí.

Dávejte pozor při stahování aplikací

Už před stahováním aplikací a her z aplikačních obchodů Google Play a Galaxy Store byste měli mít jasnou představu o tom, jaká oprávnění aplikace požaduje. V obou obchodech najdete samostatné obrazovky s výpisem všech oprávnění. Často se jedná o přístupy ke kritickým částem systému, které však mohou být u podvržených aplikací využity k nekalým účelům. Bohužel tato oprávnění si téměř čtyřicet procent dotázaných vůbec nepřečte. A ani zde ještě není nic ztraceno. Oprávnění aplikace můžete revidovat i po její instalaci, a to přes nabídku Nastavení – Aplikace – Oprávnění.

Většinou si však vystačíte se „selským“ rozumem. Pokud bude chtít např. kalkulačka přístup k telefonnímu seznamu, raději byste se měli mít na pozoru. Samozřejmostí je pak důkladné prostudování uživatelských podmínek služeb a aplikaci, k nimž se přihlašujete, což je dnes paradoxně doménou spíše starších „opatrnějších“ uživatelů ve věkové skupině 54 až 65 let. Svůj volný čas tomu věnuje 67,7 procent dotázaných této věkové kategorie.

O antiviru neví téměř polovina dotázaných

Abyste si do telefonu nezavlekli malware či spyware, je také třeba věnovat maximální pozornost samotným aplikacím a hrám, které instalujete. Ještě před jejich instalací je vhodné podívat se na komentáře ostatních uživatelů, které mohou třeba naznačit, že se jedná o podvrženou aplikaci nebo titul, který až příliš ochotně zobrazuje reklamy. Určitým vodítkem může být i nízké hodnocení aplikace, popř. recenze z poslední doby. Může se stát, že kdysi bezproblémová aplikace bude čerstvě infikována malwarem, a tak je vhodné prozkoumat i poslední komentáře. Pokud zase aplikace nemá žádné komentáře, je třeba být při její instalaci opatrný a ostražitý zároveň.

A to proto, že téměř polovina dotázaných v telefonu nepoužívá žádný antivirus. To, co je na desktopu běžnou záležitostí, ve světě smartphonů s Androidem vypadá stále jako „zbytečnost“. I tentokrát u Samsungů nemusíte instalovat žádnou další aplikaci, protože je v telefonech antivirus rovnou od výroby. Stačí přejít do Nastavení – Péče o baterii a zařízení – Ochrana zařízení. Stačí stisknout tlačítko Zapnout, a aktivujete se vám bezplatný antivirus od značky McAfee. Jedním stiskem vyhledáte možné hrozby, antivirus samozřejmě hledá malware a viry průběžně na pozadí při používání telefonu, resp. při instalaci nových aplikací. Ani pro boj s viry a malwarem nemusíte instalovat nic speciálního, vše potřebné v telefonu řady Galaxy již dávno máte. Stačí funkci jen zapnout.

Kontrola soukromí kdykoliv a kdekoliv

Součástí nastavení telefonů řady Galaxy je také samostatná nabídka Soukromí, ve které můžete vidět, jak často, a také kterými aplikacemi, byla využita systémová oprávnění. Pokud aplikace využívá mikrofon, fotoaparát nebo text ze schránky, dozvíte se to díky zelené ikoně v pravém horním rohu displeje. Jenže mobilní aplikace nepřistupují jen k mikrofonu, fotoaparátu nebo k vaší aktuální poloze. Mohou vyhledávat zařízení v okolí, přistupovat do kalendáře, ke kontaktům, telefonu, SMS zprávám, k vaší fyzické aktivitě, apod.

Pokud tedy pojmete podezření, že se některá z vašich aplikací chová nestandardně, můžete si její chování ověřit v nabídce Nastavení – Soukromí. U aplikací si např. můžete upravit sdílení polohy, které může být aktivní vždy, nikdy, a nebo jen a pouze při používání dané aplikace. Nad oprávněními tedy máte maximální kontrolu.

Nepodceňujte aktualizace softwaru

Aby byla bezpečnost vašeho smartphonu řady Galaxy komplexní, je třeba udržovat telefon vždy aktuální. Jak se ukázalo v průzkumu od Samsungu, téměř polovina uživatelů aktualizace systému odkládá, protože je „zdržují“ od práce. S ohledem na možné mobilní hrozby je vždy nezbytná rychlá aktualizace softwaru, typicky do 24 hodin od jeho zveřejnění. Téměř polovina dotázaných respondentů aktualizace odkládá nebo neinstaluje vůbec, a vystavuje se tak bezpečnostnímu riziku.

Ovšem i instalace nové verze softwaru od vás vyžaduje minimální úsilí. Stačí na obrazovce s detaily firmwaru, jehož součástí bývají pravidelné záplaty zabezpečení, stisknout tlačítko Stáhnout. Po stažení stačí potvrdit aktualizaci, telefon se restartujte, a po pár minutách s novou aktualizací opět naběhne, takže můžete opět pokračovat v práci. A pokud se informace o novém firmwaru neobjeví sama, vždy se na něj můžete dotázat ručně přes Nastavení – Aktualizace softwaru – Stáhnout a instalovat.

Samsung navíc u telefonů nabízí až pět let bezpečnostních záplat, a to i zpětně pro modely řad Samsung Galaxy S20, Galaxy Note20 a Galaxy S21. Uživatelé letošních a loňských topmodelů se navíc mohou těšit rovnou na další čtyři generace operačního systému. A to nenabízí žádný jiný výrobce smartphonů s Androidem.

Pokud tedy u smartphonu nastavíte bezpečnou podobu zamykací obrazovky, přidáte Zabezpečenou složku, budete stahovat jen ověřené aplikace bez podezřelých oprávnění, aktivujete antivirus a budete pravidelně instalovat aktualizace, budete vždy připraveni proti případným kybernetickým hrozbám, a nic by vás nemělo nepříjemně překvapit.