Další experiment na YouTube pro Android: Zkuste zoomování

Vývojáři Android aplikace populární video služby YouTube se rozhodli vyzkoušet další experimentální funkci, která se možná časem stane běžně dostupnou. Premium uživatelé mají nyní možnost vyzkoušet na mobilu zoomování neboli přibližování obsahu videa pomocí klasického gesta dvěma prsty. Funkce může pomoci s detailním prohlížením různých nepřehledných záběrů nebo třeba se čtením různých nápisů.

V současné době nabízí aplikace YouTube pouze přiblížení ve smyslu odstranění případných černých pruhů na okrajích displeje. Nově testovaná funkce jde ale dál a nabídne i několikanásobné přiblížení oproti originálu.

Pokud máte zájem novinku otestovat, přejděte v prohlížeči na YouTube do sekce s experimentálními funkcemi a tuto konkrétní si zapněte. Zkouška zoomování by měla probíhat až do 1. září.

Předchozí experiment se věnoval snazšímu vyhledávání konkrétních okamžiků ve videích za pomoci nového panelu s náhledy. Připomínáme, že pro přístup k testovaným funkcím je potřeba mít YouTube Premium.

Jaká funkce či vychytávka vám v YouTube aplikaci chybí?

Zdroj: YouTube