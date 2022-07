Marně hledáte tu nej část videa? YouTube testuje nové řešení

Vývojáři populárního video portálu YouTube po krátké době připravili další experimentální funkci, která je oficiálně dostupná k vyzkoušení předplatitelům verze Premium. Na několik týdnů je možné si pro mobilní verzi manuálně zapnout pomocníka, který zpřístupní pohodlnější hledání konkrétní části videa. Bude tak například možné snadněji spustit přehrávání v hledaném okamžiku, který obsahuje nejlepší scénu.

Zatímco se stále testuje také experiment se zobrazováním grafů sledovanosti jednotlivých částí, přichází nyní jako novinka další systém náhledů. Doposud je možné podržet prstem tečku pro posouvání a prohlížet si náhledy, které problikávají v okýnkách nad ní.

Nově přibude nabídka s dalšími náhledy, která se dá vyvolat podržením tečky a jejím potažením nahoru. Mezi těmito náhledy je pak možné pohodlně rolovat vlevo a vpravo bez toho, aby snímky jen rychle problikávaly.

Jelikož je novinka velmi podobná tomu, co funguje již nyní, možná by mohla při ostrém zavedení starší systém nahradit. Toto upravené hledání konkrétních částí videa se zdá o něco více uživatelsky přívětivé. Pokud máte YouTube Premium, můžete si ho zapnout na tradičním místě. Experiment by měl probíhat do 27. července.

Jak často takto prohledáváte YouTube videa?