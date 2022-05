Neztrácet čas: YouTube zkouší ukazovat z videí to nejlepší

Také nesnášíte tu situaci, kdy sledujete delší YouTube video a velmi dlouhou dobu čekáte na jeho nejzajímavější část? Může jít třeba o sportovní sestřih, dokument nebo nějaké odhalení s nekonečným oddalováním. Někdy to tvůrci natahují schválně, jindy to vyplývá ze situace, každopádně to dokáže být pěkně otravné, pokud zrovna nemáte chuť proklikávat celou stopáž. Jelikož si je Google tohoto stavu vědom, zkouší zvýrazňovat nejsledovanější části videa.

Toto zvýraznění by mělo mít dvě podoby. Tou první je podkresový graf, který v blízkosti posuvníku ukazuje, jak sledovaná je která část videa. Současně s tím by se měla při prohlížení náhledu jednotlivých úseků nejlepší pasáž označovat hvězdičkami, takže půjde to nejzajímavější a nejsledovanější odhalit i při projíždění náhledů.

Novinka bude zatím patřit mezi experimentální funkce pro Premium uživatele a bude ji možné zapnout na tradičním místě na webu YouTube. Současně s touto funkcí přichází také označování kapitol videí do chytrých televizorů a konzolí.

Jak dlouhá videa běžně sledujete na YouTube?

