YouTube zasahuje: Reklamy řízené umělou inteligencí se objeví v „nejlepších“ momentech videa

YouTube mění přístup k tomu, kde a kdy divákům bude ukazovat reklamy. Během akce Brandcast platforma představila novou technologii s názvem Peak Points, která s pomocí AI od Google, konkrétně modelu Gemini, identifikuje nejdůležitější okamžiky ve videu – a právě tam pak umístí reklamu. Mělo by jít o pasáže, které diváci sledují nejčastěji, přetáčejí na ně nebo po nich video opouštějí.

Tato změna představuje dobrou zprávu hlavně pro inzerenty, jelikož zvyšuje šanci, že si jejich reklamy divák skutečně všimne. Pro běžné uživatele pak jde o možná trochu přijatelnější zkušenost, než bývala doposud. Reklamy se totiž mají objevovat až těsně po vrcholu zájmu, nikoliv přímo během něj, jak se často stává dnes.

Jako příklad YouTube uvedlo scénu žádosti o ruku. Reklama se neobjeví uprostřed emocionálního momentu, ale až po něm. Cílem je vytěžit maximum z pozornosti diváků, aniž by rušivý element zasahoval do samotné klíčové chvíle videa.

V tuto chvíli by ale i jen o vteřinu vychýlený segment reklamy mohl vytvořit tzv. cliffhanger efekt, který vás napne – řekla ano? Řekla ne? Co když ten snubák rovnou zadupala do sněhu? Aha, reklama. Takové protahování rozhodně není tím pravým ořechovým pro každého uživatele, a právě ztráta pozornosti diváka může s prospěšností této novinky mimořádně zahýbat.

Změny v reklamách mohou zásadně ovlivnit především tvůrce

Podobných funkcionalit si nedávno začali všímat i tvůrci obsahu na YouTube. Změny opodstatněně vnímají spíše jako negativní; svůj osobní pohled na problematiku automatického vkládání reklam poskytl i český tvůrce Roth Wellden. Jedním z problémů, které jsou u této funkce vnímány jako výrazné, je například práce s pozorností diváka.

Tvůrci mění kompozici svého obsahu v závislosti na tom, co přitahuje a udržuje jejich diváky; to není žádné tajemství. Jelikož je v dnešní době pár výrazných cílových skupin diváků slabších ve schopnosti udržet pozornost na delší časové intervaly, videoobsah na platformě YouTube se musí stávat energičtějším a zábavnějším.

To vyúsťuje v situace, kdy tvůrci mažou ze svých obsahů tichá, „monotónní“ místa, což může nástroji výrazně zkomplikovat práci při hledání vhodného momentu ke vložení reklamy. Nemálokdy se tedy může stát, že nástroj žádný vhodný moment pro reklamu nenajde, a monetizace obsahu trpí.

Kdy můžeme změnu v reklamách na YouTube očekávat?

YouTube zatím neoznámilo, kdy přesně bude novinku spouštět ani jak široce se technologie Peak Points bude používat. Lze ale předpokládat, že technologie časem dorazí, pokud se prokáže, že opravdu umí umisťovat reklamy do videí s tak vhodným načasováním, jaké slibuje.

Jisté ale je, že tímto krokem společnost Google pokračuje ve snaze automatizovat reklamní modely a využít AI k přesnějšímu cílení – a tím i k vyšší efektivitě reklamy jako celku.

Co si o nové technologii myslíte vy? Věříte v její prospěšnost?

Zdroj: 9to5Google