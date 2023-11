YouTube nedávno zavedl opatření, které se setkalo s celosvětovou kritikou, a to v podobě zákazu reklamních blokátorů na své platformě. A kvůli tomu přichází Alexander Hanff, který je považovaný za odborníka na soukromí, s podáním stížnosti na streamovací platformu. Informoval irskou národní policii o svém záměru podat trestní oznámení a tvrdí, že policie uznala jeho stížnost a žádá o dodatečné informace.

YouTube’s new ad blocker detection might be illegal under European law—privacy campaigner Alexander Hanff is taking the fight to the European Commission. https://t.co/ibvJrvH3Kv

— WIRED (@WIRED) November 7, 2023