YouTube testuje nové gesto pro posouvání videa v aplikaci

Když vloni na podzim z YouTube aplikace zmizela možnost posouvání videí pouhým klepnutím, mnoho uživatelů to minimálně překvapilo, některé i přímo naštvalo. Logickým důvodem pro takovou změnu bylo, že jednoduché klepnutí na displej se dá udělat i nechtěně omylem, čehož chtěli vývojáři uživatele ušetřit. Nově je nutné na posuvníku (kolečku) podržet prst a vpřed či vzad s ním táhnout. Pokud vám to přijde také dost nepraktické (a my s vámi vlastně souhlasíme), můžete se těšit na nové gesto pro posouvání.

Po klepnutí se spustí animace...

V YouTube aplikaci ve verzích 16.31.34 beta a 16.20.35 byla objevena nová možnost, která ovládání pozice ve videu dost usnadní. Pokud uživatel podrží prst na středu displeje, může pak tažením vlevo či vpravo přehrávání ovládat. Podobně fungují i jiné mobilní přehrávače a jde nepochybně o přívětivější způsob posouvání než snažit se u spodního okraje videa nahánět titěrné kolečko. Nové gesto je podle všeho ve fázi testování a v aplikaci se objevuje u vybrané skupiny lidí. My jsme zatím to štětí neměli.

Už vám toto nové gesto v YouTube aplikaci funguje?

Zdroj: apolice