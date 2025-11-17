TOPlist

YouTube Music konečně přidává funkci, kterou měl mít už dlouho. Oceníte ji, pokud máte obsáhlé playlisty

  • YouTube Music testuje dlouho očekávanou funkci vyhledávání v playlistech
  • Funkce „Find in Playlist“ se zatím objevila pouze na iOS verzi 8.45.3
  • Většina uživatelů včetně na funkci stále čeká

Adam Kurfürst
17.11.2025 18:00
logo youtube music se zvukovymi sloupci

Po letech žádostí od uživatelů se konečně zdá, že Google přidává jednu z nejvytouženějších funkcí do aplikace YouTube Music. Americký softwarový kolos patrně začíná testovat možnost vyhledávání přímo v playlistech, kterou konkurenční služby nabízejí už dlouho.

Funkce zatím pouze pro vyvolené

První uživatel, který podle serveru Android Authority novou funkci „Find in Playlist“ objevil, pochází z Indie a má iOS verzi aplikace 8.45.3. Možnost vyhledávání se objevuje po klepnutí na menu skrývající se pod ikonou tří teček vedle playlistu.

youtube music find in playlist screenshot

Nasazení novinky je momentálně extrémně omezené. Další uživatelé na iOS i Androidu hlásí, že funkci ve svých aplikacích nevidí (včetně mě), a to ani při použití stejné verze. Google pravděpodobně provádí testování na malé skupině uživatelů, což je jeho běžná praxe před širším uvedením nových funkcí.

Konec nekonečného scrollování

Až dosud museli uživatelé YouTube Music při hledání konkrétní skladby v dlouhém playlistu nekonečně scrollovat, nebo používat rozšíření prohlížeče na desktopu. Mobilní aplikace žádnou vestavěnou možnost vyhledávání nenabízela, což bylo zejména u rozsáhlých playlistů s tisíci skladbami velmi frustrující.

Kdy se funkce dostane ke všem uživatelům, zatím není jasné. Google může testování ukončit bez širšího nasazení, nebo funkci postupně zpřístupnit všem během následujících týdnů či měsíců.

Jak dlouho už čekáte na možnost vyhledávání v playlistech YouTube Music?

Zdroj: Android Authority

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

