YouTube Music brzy nabídne sestavování společných playlistů

Hudební streamovací platforma YouTube Music by měla co nevidět nabídnout jednu velmi užitečnou funkci, kterou si pochvalují uživatelé i u jiných služeb. Jde o možnost přispívat skladbami do playlistů ve více lidech. V aplikaci YouTube Music pro Android se od verze 3.69 zobrazuje nové tlačítko Spolupráce pro pozvání dalších uživatelů. Zatím je ovšem pouze “zašedlé” a použít nejde. Nicméně je jasné, že Google na funkci skutečně pracuje a dočkáme se jí. O přípravách této možnosti jsme poprvé informovali v půlce března, když se objevila při rozboru aplikace. Teď už máme její přesnější podobu a také se nám ji podařilo zachytit v redakčním telefonu.

K novince se dá dostat na kartě playlistu. Stačí otevřít jeho úpravy kliknutím na ikonu tužky. Nový panel je vedle přepínače pro soukromí playlistu. Momentálně je jedno, jaké soukromí vybereme, Spolupráce zatím v YouTube Music nefunguje. Jakmile se tato možnost spustí, měla by poskytnout odeslání URL adresy pro přístup k editaci. Pod stejným tlačítkem by pak měli jít jednoduše jednotliví přispěvatelé (nebo všichni naráz) odebírat. Z pohledu některých uživatelů jde možná o drobný detail, ale přesně takové věci posouvají službu blíž k vyspělejším konkurentům.

Budete tuto funkci na YouTube Music využívat?

Zdroj: 9to5