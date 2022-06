YouTube Kids: K čemu je dobré a jak ho nastavit?

Video portál YouTube už má v dnešní době velkou spoustu využití a diváci různého věku na něm nacházejí pestrý obsah uspokojující všemožné osobní preference stamilionů lidí. Hudební videoklipy, dokumenty, návody, seriály, herní či sportovní přenosy či záznamy a nebo i celé filmy. Když se řekne “video na internetu”, YouTube je prostě pojem číslo jedna. Pravděpodobně neexistuje online uživatel, který by tuto službu neznal. Víte ale o tom, že existuje i verze YouTube Kids přímo pro děti, které patří k nejpočetnější skupině diváků?

YouTube Kids: Výhody a nastavení

YouTube ve verzi pro děti v prvé řadě poskytuje předvybraný typ zábavného a někdy i vzdělávacího obsahu, který je možné zvolit na základě věku. Hned při prvním nastavování dětského profilu, kterých může být pod účtem rodiče hned osm, je výběr mezi variantami Nejmenší (do 4 let), Mladší (5-8 let) a Starší (9-12 let).

Nastavení obsahu pro předškoláky umožňuje dětem sledovat videa, která podporují kreativitu, hravost, učení a zvídavost. Nastavení obsahu pro mladší umožňuje vyhledávat a objevovat písničky, pohádky, vyrábění a další. Obsah pro starší umožňuje vyhledávat a objevovat další hudební videa, herní obsah a naučná a jiná videa.

Další výhodou je rodičovská kontrola, v rámci které je možné předem omezovat i zpětně kontrolovat sledovaný obsah a mít tak přehled o tom, jaká videa se k dítěti dostanou. Omezení je možné provést několika způsoby. Dítě může například vidět jen to, co vyberete. Jiné nastavení zase umožňuje vidět vše, kromě zablokovaného obsahu. U dětských profilů je rovněž možné úplně zablokovat vyhledávání.

YouTube Kids: An app made just for kids

Velmi šikovné je také případné sdílení videí či celých kanálů z klasické aplikace (nebo webu) YouTube do YouTube Kids. Takový obsah nemusí spadat do běžných omezení dětského profilu a bude se zobrazovat v domovské nabídce. Díky této funkci je možné k dítěti dostat obsah, který není automaticky doporučovaný.

Jak na to?

YouTube Kids je možné nastavit na všech místech, na kterých je následně možné i tento filtrovaný obsah sledovat. Řeč je tedy jak o vlastní mobilní aplikaci či speciální webové stránce, tak i aplikaci pro chytré televize. Nastavení dětského účtu není podmíněno přihlášením, ale pro kompletní funkčnost a případnou přenositelnost nastavení na další zařízení se to velmi hodí.

Rodič při nastavení zadá své datum narození, vytvoří patřičný dětský profil s jeho věkovými hranicemi a může se pustit do podrobnějšího nastavení vyhledávání či filtrů. K dispozici je rovněž časovač pro omezení doby pro sledování obrazovky nebo historie všech sledování. Tu je možné vymazat, nicméně s těmito záznamy zmizí také videa v části nazvané Sledovat znovu.

Ve službě se zobrazují přísně limitované reklamy, které je možné úplně eliminovat pořízením Premium předplatného. Veškeré další detaily k nastavení a fungování jsou dostupné z oficiální nápovědy.

Co říkáte na aktuální možnosti YouTube Kids?