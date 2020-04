Připravte si popcorn. Na Youtube bude filmový megafestival We Are One

Koronavirová pandemie už má na svědomí zrušení velké spousty akcí a pochopitelně se vůbec neptá, jak významné jsou. Jde o obří hudební produkce, technologické konference nebo sportovní události v čele s fotbalovým Eurem. Mezi postižené patří také filmové festivaly, které svou fyzickou událost jeden za druhým ruší. Fanoušci filmu a celosvětově proslulých setkání tvůrců ale o zážitek úplně nepřijdou. Vlastně jim bude v mnoha ohledech mnohem blíž než za standardních podmínek. Největší globální videoportál totiž sloučí obsah nejvěhlasnějších filmových festivalů světa do více než týdenního vysílání. Od 29. května do 7. června se na YouTube uskuteční online filmový festival We Are One.

Můžeme se těšit na krátké, dlouhé i dokumentární filmy, rozhovory či koncerty od pořadatelů věhlasných festivalů v Cannes, Berlíně, New Yorku (Tribeca), Tokyu, Torontu či Benátkách. Připočíst k nim můžeme i Sundance. Na seznamu partnerských akcí je celkem dvacet nejvýznamnějších událostí z oboru a filmový festival v podání YouTube tak slibuje 10 dní po strop napěchovaných velmi zajímavým obsahem. Ten by se měl kompletně objevit na oficiálním kanálu We Are One. Výdělek z reklam věnují pořadatelé Světové zdravotnické organizaci.

Zdroj: CNET