Budeme sledovat Netflix či HBO přímo z YouTube aplikace?

Máte už zmatek ve všech streamovacích službách, webech a aplikacích, které nabízejí filmy a seriály za měsíční poplatek? I když je jich v českém “rybníčku” jen zlomek například oproti USA, nemusí být úplně snadné se v nich orientovat a udržovat si přehled, co která nabízí, kolik stojí a kde přesně se dá sledovat. Jak se zdá, ještě letos by mohlo přijít jedno velmi elegantní zjednodušení. Streamovací služby prý hodlá souhrnně sdružovat gigant YouTube.

Google podle posledních úniků pracuje na YouTube projektu, který je interně označován jako “channel store”, tedy obchod s kanály. Jeho posláním by mělo být zprostředkování plateb za partnerské streamovací služby a pravděpodobně také vysílání jejich obsahu. Rozdíl oproti stávajícímu YouTube TV by byl ten, že by se vše mělo odehrávat přímo v YouTube aplikaci, nikoli jen zprostředkovaně.

Velkou výhodou pro uživatele by bylo kromě sledování obsahu na jednom místě také jednodušší správa předplatných. Otázkou zůstává, s kým se YouTube (potažmo Google) dokáže domluvit. Giganti jako Netflix, HBO nebo Disney se snaží prorazit se svými službami a není jisté, zda pro ně bude pravděpodobný nárůste diváků vykoupené narušením exkluzivity dostatečným lákadlem.

Zdroj: XDA