Známá streamovací platforma přichází s novými směrnicemi ohledně obsahu generovaného umělou inteligencí. Tyto změny zahrnují povinnost tvůrců značit videa obsahující generovaný obsah, zavádění sankcí pro ty, kteří toto pravidlo nerespektují, a dokonce poskytování možnosti žádat o odstranění takového obsahu. Tato opatření přicházejí v reakci na rostoucí obavy ohledně etiky a transparentnosti v digitálním světě, zvláště v době, kdy umělá inteligence technologie nabývá na významu.

as generative AI unlocks new forms of creativity, we're introducing measures that balance innovation with our responsibility to protect the YouTube community 🛡️

learn more about upcoming changes to AI disclosures, privacy options, and more → https://t.co/fyvXZIdx6b

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) November 14, 2023