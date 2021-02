Odveta? Xiaomi začalo blokovat dodatečnou instalaci Google aplikací

Zdá se, že konflikt mezi americkými úřady a čínskou společností Xiaomi roste do velmi nepříjemných rozměrů. Poté, co USA umístily firmu na seznam nechtěných kvůli údajnému napojení na čínskou armádu, společnost před několika dny reagovala žalobou. Teď navíc sáhla po odvetném řešení, které se přímo dotýká majitelů jejích mobilů. V Číně je v tento moment zablokovaná možnost dodatečné instalace Google služeb a aplikací do Xiaomi telefonů. To znamená, že přístroje, které z výroby nemají GMS alias Google Mobile Services, jejich instalaci blokují.

Tohoto faktu si nejprve všimli někteří zákazníci. Rozhodnutí následně v tamních médiích potvrdila i samotná společnost. Nespecifikovala, kterých konkrétních modelů se to týká, nicméně následky hlásí uživatelé telefonů jako Redmi K30 Ultra nebo Redmi 10X 5G. I mobily, které neměly GMS v základní výbavě, měly v Číně možnost je instalovat dodatečně. Patrně hlavně z důvodu obchodních strkanic už ale Xiaomi nechce něco takového zprostředkovávat. Blokace se aktuálně týká nového systému MIUI 12.5.

GMS je nutný základ pro funkčnost většiny Google aplikací. Bez tohoto balíčku se buď nedají spustit, nebo nefungují správně. Své by o tom mohli vyprávět majitelé posledních Huawei telefonů. Zablokovaná instalace Google služeb a aplikací se nyní z pohledu zbytku světa naštěstí týká jen majitelů Xiaomi mobilů v Číně. Jsme velmi zvědaví, jak se situace dál vyvine. XIaomi zatím není na tak kritickém seznamu jako je Huawei. Vzhledem k probíhajícím bojům ale může brzy nastat další nepříjemná změna.

Komu v tomto sporu fandíte?

Zdroj: Gizchina