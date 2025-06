Xiaomi nezahálí. Na čipsetu XRING O2 se intenzivně pracuje, dostat by se mohl i do aut či hodinek

Čínský technologický gigant Xiaomi pravděpodobně nezahálí a už připravuje nástupce svého prvního vlastního čipsetu. Na čínské platformě pro registraci ochranných známek TianYanCha se totiž měla objevit zmínka o čipsetu XRING O2, který podle všeho naváže na nedávno představený XRING O1. Ten aktuálně pohání špičkový smartphone Xiaomi 15S Pro a výkonný tablet Xiaomi Pad 7S Pro, přičemž v benchmarcích dokázal překonat i konkurenční řešení jako Snapdragon 8 Elite od Qualcommu či MediaTek Dimensity 9400.

Ambiciózní plány s nejmodernější technologií

Jak píše server TrendForce, podle úniků citovaných listem EE Times China byl XRING O2 úspěšně dokončen (tzv. tape-out) již v březnu letošního roku. Zatímco současný XRING O1 je vyráběn pomocí druhé generace 3nm výrobního procesu TSMC (N3B), jeho nástupce by mohl těžit z ještě pokročilejších technologií. Očekává se, že nový čipset využije minimálně třetí generaci 3nm technologie TSMC (N3P), nebo dokonce odvážnější 2nm technologii.

Xiaomi Pad 7S Pro s čipem XRING O1

Plány Xiaomi však mohou zkomplikovat americká obchodní omezení. Kvůli restrikcím na specializované nástroje nezbytné pro návrh moderních čipů možná čínská společnost nebude moci využít nejpokročilejší 2nm proces. V takovém případě by se musela spokojit s procesem TSMC N3E, což by mohlo znamenat, že XRING O2 bude výkonnostně zaostávat za očekávaným Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 3 a Apple A20, které by měly právě z 2nm technologie těžit.

Přetrvávající výzvy a inovativní přístup

I přes pokrok ve vývoji vlastních čipsetů má Xiaomi stále jednu zásadní slabinu – nutnost spoléhat na externí čip pro mobilní konektivitu. Očekává se, že společnost bude nadále využívat řešení od MediaTeku, pravděpodobně s upgradem z modemu T800 na novější T900. Tato závislost na externím dodavateli představuje určitou nevýhodu oproti integrovaným řešením konkurence.

Zajímavou informaci pak přinesl známý informátor Digital Chat Station, podle kterého by Xiaomi mohlo vyvinout jeden univerzální design čipu, který by následně byl přizpůsoben pro různé kategorie produktů. Upravené verze stejné architektury by tak mohly pohánět nejen smartphony, ale také chytré hodinky nebo automobilové systémy.

Kdy se dočkáme prvních zařízení?

Přesný časový plán pro uvedení čipsetu XRING O2 ani produktů, které by jím mohly být vybaveny, zatím není známý. Vzhledem k tomu, že XRING O1 byl představen teprve nedávno s modelem Xiaomi 15S Pro, dá se předpokládat, že na nástupce si ještě nějakou dobu počkáme. Je však zřejmé, že Xiaomi má vážné ambice stát se významným hráčem na poli návrhu vlastních čipsetů podobně jako Apple, Samsung nebo Huawei.

Jak se těšíte na další vývoj vlastních čipsetů od Xiaomi?

Zdroje: TrendForce, Gizmochina, Digital Chat Station/Weibo