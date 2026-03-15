Xiaomi do Česka přináší 200Hz herní monitory! Jsou levné a mají naklápěcí stojan Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026 a G24i 2026 jsou nyní k dispozici na českém webu výrobce Oba modely nabízejí Fast IPS panel s 200Hz obnovovací frekvencí, 1ms odezvou a certifikací HDR 400 Monitory pokrývají 100% prostoru sRGB a 95% DCI-P3 při tovární kalibraci barev s přesností ΔE<2 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.3.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Loni v srpnu Xiaomi globálně představilo dvojici cenově dostupných herních monitorů, které měly doplnit nabídku mezi základními kancelářskými modely a dražšími Mini LED variantami. Nyní se obě novinky – Gaming Monitor G24i 2026 a Gaming Monitor G27i 2026 – konečně objevily na českém webu výrobce. Objednat zatím ještě nejdou, ale víme, že budou k dostání za 2 499 Kč a 3 299 Kč. Fast IPS panel s Full HD rozlišením Xiaomi u obou modelů vsadilo na technologii Fast IPS, která kombinuje rychlejší odezvu klasických TN panelů se širokými pozorovacími úhly typickými pro IPS. Oba monitory nabízejí rozlišení 1920 × 1080 pixelů při 16:9 poměru stran, přičemž se liší pouze velikostí – G24i disponuje 23,8″ úhlopříčkou, zatímco G27i nabízí 27 palců. Pro hráče kompetitivních titulů může být menší varianta dokonce výhodnější, protože oko snadněji obsáhne celou plochu displeje. 200 Hz a milisekundová odezva pro plynulé hraní Klíčovým lákadlem obou monitorů je 200Hz obnovovací frekvence v kombinaci s odezvou 1 ms GTG. Oproti předchůdcům, kteří nabízeli „pouze“ 165 Hz, jde o znatelné vylepšení. Xiaomi uvádí, že hodnota odezvy byla naměřena v režimu Ultrarychlá při optimálním rozlišení a obnovovací frekvenci. Oba modely podporují technologie AMD FreeSync Premium a jsou kompatibilní s Nvidia G-Sync, takže se nemusíte obávat trhání obrazu ani s grafickými kartami obou táborů. HDR 400 a široký barevný gamut Monitory získaly certifikaci HDR 400 s maximálním jasem 400 nitů. V praxi to znamená lepší kontrast mezi tmavými a světlými partiemi obrazu, byť samozřejmě nejde o srovnání s lokálně stmívanými Mini LED panely. Po stránce barev oba modely pokrývají 100% prostoru sRGB a 95% DCI-P3, což je na herní monitory v této cenové kategorii solidní hodnota. Xiaomi každý kus před opuštěním továrny individuálně kalibruje na přesnost ΔE<2. Tato hodnota představuje průměrnou barevnou odchylku viditelnou lidským okem – čím nižší číslo, tím věrnější podání barev. Profesionální grafici sice budou pravděpodobně sahat po něčem jiném, ale pro běžné hraní i konzumaci multimédií je taková přesnost více než dostačující. Ochrana zraku a ergonomie Pro ty, kteří u monitoru tráví dlouhé hodiny, Xiaomi vybavilo oba modely certifikací TÜV Low Blue Light pro filtrování modrého světla. Režim je nutné aktivovat manuálně v OSD menu. Technologie DC dimming navíc eliminuje blikání obrazovky při snížení jasu, což dále snižuje únavu očí. Co se týče ergonomie, nabídka je poměrně základní. Oba monitory podporují naklápění v rozsahu −5° až +15° a montáž na zeď pomocí VESA 75×75 mm držáku (nutno dokoupit samostatně). Výškové nastavení i rotace chybí. Větší model G27i disponuje joystickovým ovládáním OSD menu, což je příjemný detail. Konektivita a specifikace Portová výbava je u obou modelů totožná: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 3,5mm audio jack a napájecí konektor. Součástí balení je HDMI kabel, napájecí adaptér a základna se stojanem. Menší G24i váží 3 kg, větší G27i pak 3,9 kg. Pro koho jsou monitory vhodné? Gaming Monitor G24i 2026 a G27i 2026 míří na hráče, kteří chtějí vysokou obnovovací frekvenci za rozumnou cenu. Díky kombinaci 200 Hz, milisekundové odezvy a podpory FreeSync/G-Sync se hodí především pro kompetitivní tituly jako střílečky, MOBA hry nebo závodní simulátory. Full HD rozlišení navíc neklade vysoké nároky na grafickou kartu. Naopak pokud preferujete vyšší rozlišení pro příběhové hry nebo práci s grafikou, raději se poohlédněte po modelu s QHD či 4K panelem. A pokud požadujete profesionální barevnou věrnost nebo HDR s lokálním stmíváním, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. 