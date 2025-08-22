Xiaomi má dva nové herní monitory s 200Hz frekvencí. Nemusely by stát mnoho Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo herní monitory G24i 2026 a G27i 2026 s 200Hz obnovovací frekvencí Oba modely nabízejí Fast IPS panel s odezvou 1ms GTG a certifikací HDR 400 Monitory pokrývají 100% sRGB a 95% DCI-P3 barevného prostoru Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo své portfolio o dva nové herní monitory označené Gaming Monitor G24i 2026 a Gaming Monitor G27i 2026. Novinky se od sebe liší především velikostí úhlopříčky – první nabízí 23,8 palce, druhý pak 27 palců. Oba modely využívají Fast IPS technologii a cílí na hráče, kteří hledají monitor s vysokou obnovovací frekvencí za rozumnou cenu. Fast IPS panel s Full HD rozlišením Xiaomi vsadilo u obou modelů na Fast IPS LCD panely s rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Menší G24i disponuje úhlopříčkou 23,8 palce, větší G27i pak nabízí 27palcový displej. Fast IPS technologie zajišťuje rychlejší odezvu než běžné IPS panely při zachování širokých pozorovacích úhlů 178 stupňů. Monitory podporují 8bitovou barevnou hloubku pro plynulé barevné přechody. 200Hz obnovovací frekvence a 1ms odezva Pro náročné hráče jsou oba monitory vybaveny 200Hz obnovovací frekvencí a odezvou 1ms GTG (gray-to-gray). Monitory podporují technologie AMD FreeSync Premium a jsou kompatibilní s Nvidia G-Sync. Synchronizace snímkové frekvence mezi grafickou kartou a monitorem zajišťuje plynulý obraz bez trhání během hraní. HDR 400 a široký barevný gamut Oba modely získaly certifikaci HDR 400 s maximálním jasem 400 nitů. HDR technologie rozšiřuje dynamický rozsah obrazu – tmavé oblasti jsou hlubší, světlé části jasnější. Monitory pokrývají 100% prostoru sRGB a 95% DCI-P3, což zajišťuje věrné podání barev při práci s grafikou i sledování filmů. Každý monitor prochází tovární kalibrací s výslednou přesností ΔE<2. Tato hodnota představuje průměrnou barevnou odchylku viditelnou lidským okem – čím nižší číslo, tím přesnější reprodukce barev. Ochrana zraku a ergonomie Xiaomi vybavilo monitory certifikací TÜV Low Blue Light pro filtrování modrého světla. DC dimming technologie eliminuje blikání obrazovky, což snižuje únavu očí při dlouhém používání. Režim Low Blue Light se aktivuje manuálně v OSD menu monitoru. Po stránce ergonomie nabízejí oba modely naklápění dopředu a dozadu. Součástí je také podpora VESA montáže pro uchycení na zeď nebo monitorový držák (držák je nutné dokoupit samostatně). Model G27i navíc disponuje joystickem pro ovládání OSD menu místo klasických tlačítek. Konektivita a design Větší model G27i je vybaven porty DisplayPort 1.4 a HDMI 2.0, menší jakbysmet. Xiaomi u obou monitorů zdůrazňuje úzké rámečky pro maximální ponoření do hry. Design je laděný do estetiky e-sportových periferií s čistými liniemi. Součástí stojanu je systém pro organizaci kabeláže, který udržuje pracovní stůl uklizený. Dostupnost a cena Xiaomi zatím neuvedlo konkrétní datum uvedení na trh ani ceny nových monitorů. Modely G24i 2026 a G27i 2026 byly představeny na globálním webu výrobce, což naznačuje plány na distribuci mimo čínský trh. Vzhledem ke specifikacím a pozicování lze očekávat konkurenceschopné, spíše nižší ceny v segmentu herních monitorů s vysokou obnovovací frekvencí. Pro koho jsou monitory vhodné? Díky kombinaci 200Hz obnovovací frekvence, milisekundové odezvy a podpory FreeSync/G-Sync se hodí především pro hráče kompetitivních her, jako jsou střílečky nebo MOBA tituly. Pokud spíše trávíte hodiny u příběhovek a máte na to dostatečně výkonnou grafiku, raději si pořiďte model s vyšším rozlišením (alespoň QHD). Zaujaly vás nové herní monitory od Xiaomi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář hraní her monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024