Xiaomi Watch S5 nabídnou elegantní design a ještě lepší výdrž. Zmizí však jedna vlastnost předchůdce

Adam Kurfürst Publikováno: 14.3.2026 12:00

Xiaomi si s vydáváním nových produktů nechce dát pauzu ani na chvíli. Koncem února globálně představilo novinky řady Xiaomi 17 nebo zbrusu nové Wear OS hodinky Xiaomi Watch 5 a nyní už v Číně láká na Xiaomi Watch S5, které by se měly na tamním trhu objevit ještě tento měsíc. Oproti předchůdci se novinka prezentuje jako štíhlejší a elegantnější, přičemž se zaměřuje na kombinaci sportovních funkcí a dlouhé výdrže. Výrobce hodinky pozicuje jako všestranné sportovní hodinky s dlouhou výdrží. Design podobný předchůdci, ale s důležitými změnami Tři varianty nerezového rámečku Výdrž 21 dní a vylepšené senzory S jakou výbavou přišly Xiaomi Watch S4? Design podobný předchůdci, ale s důležitými změnami Po stránce designu zůstávají Xiaomi Watch S5 věrné svému předchůdci – opět se dočkáme kulatého těla s otočnou korunkou a ovládacím tlačítkem na pravém boku. Korunka nese charakteristický vzor soustředných kruhů, který dodává hodinkám elegantní vzhled. Zásadní změnou je však přechod na integrovaný rámeček, který nahrazuje dříve vyměnitelné varianty. Díky tomuto řešení se podařilo tělo hodinek zeštíhlit. Xiaomi vsadilo na nerezovou ocel 316L, která je známá svou odolností proti korozi a běžnému opotřebení. Hodinky budou dostupné ve dvou základních barevných provedeních: Midnight Blue (půlnoční modrá) a Forged Carbon (kovaný karbon). Na oficiálních propagačních materiálech si můžeme všimnout ciferníků s římskými číslicemi, které evokují klasické hodinářské tradice. Tři varianty nerezového rámečku Výrobce připravil celkem tři varianty s různými typy řemínků. Verze s podporou eSIM kombinuje nerezový rámeček s koženým řemínkem, což ji předurčuje spíše pro formálnější příležitosti. Bluetooth varianty ve stříbrném a černém provedení naopak dostaly fluorokaučukové řemínky, které lépe vyhovují sportovnímu využití. Výdrž 21 dní a vylepšené senzory Klíčovým parametrem nových hodinek je výdrž baterie až 21 dní, což představuje výrazné zlepšení oproti 15denní výdrži předchůdce. Xiaomi rovněž uvádí, že senzory prošly kompletním upgradem a měly by poskytovat přesnější měření zdravotních ukazatelů. Konkrétní specifikace však výrobce zatím neprozradil. Z dalších funkcí Xiaomi zmiňuje ovládání z zápěstí, které umožní kontrolovat chytrou domácnost i automobil. Tato funkce navazuje na Xiaomi Smart Hub, který známe z předchozí generace. S jakou výbavou přišly Xiaomi Watch S4? Pro srovnání připomeňme, co nabízel Xiaomi Watch S4. Hodinky disponovaly 1,43″ AMOLED displejem s rozlišením 326 ppi a obnovovací frekvencí 60 Hz. Maximální jas dosahoval 2 200 nitů, což zajišťovalo dobrou čitelnost i na přímém slunci. Výdrž baterie činila 15 dní při typickém používání. Model S4 zaujal především možností výměny rámečků – Xiaomi připravilo pět různých stylů včetně keramických a karbonových variant. Hodinky podporovaly přes 150 sportovních režimů, dvoufrekvenční GPS (L1+L5) a NFC platby přes Mastercard a Visa. Zdravotní funkce zahrnovaly měření tepu, okysličení krve, sledování spánku a stresu. V Česku se Watch S4 prodávají za 3 499 Kč v základní Bluetooth verzi. Čínská cena byla stanovena na 999 jüanů (Bluetooth) a 1 199 jüanů (eSIM). Podobné ceny lze očekávat i u nástupce. Zdroje: ITHome, MyDrivers, XiaomiTime