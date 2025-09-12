Wi-Fi v každém koutu domácnosti. Xiaomi do Česka přineslo nový zesilovač za 779 Kč Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 přichází na český trh za cenu 779 Kč Zařízení podporuje standard Wi-Fi 6 s teoretickou rychlostí až 1 501 Mb/s a má gigabitový ethernetový port Extender je kompatibilní s technologií EasyMesh a využívá dvě frekvenční pásma (2,4 GHz a 5 GHz) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje portfolio svých síťových produktů v České republice o nový Wi-Fi zesilovač. Wi-Fi Range Extender AX1500, který společnost globálně představila již v červenci, je nyní k dispozici i na našem trhu za cenu 779 Kč. Zařízení cílí na domácnosti, které se potýkají s problémy jako slabý signál Wi-Fi způsobený silnými stěnami nebo místnosti bez internetového připojení. Vysoká rychlost s technologií Wi-Fi 6 Hlavním lákadlem zesilovače AX1500 je podpora standardu Wi-Fi 6 s teoretickou souběžnou dvoupásmovou rychlostí až 1 501 Mb/s. Ve srovnání s předchozím modelem Wi-Fi Mi AC1200 (využívajícím Wi-Fi 5) nabízí novinka o 38,5 % vyšší maximální teoretickou rychlost na frekvenci 5 GHz. Zařízení disponuje také gigabitovým ethernetovým portem pro vysokorychlostní připojení kabelových zařízení jako jsou set-top boxy, chytré televizory, počítače nebo herní konzole. Technologie pro maximální pokrytí domácnosti Extender podporuje technologie Xiaomi Mesh a EasyMesh a je kompatibilní s většinou routerů hlavních značek. To umožňuje vybudovat flexibilní síť Mesh, která poskytuje Wi-Fi pokrytí v celé domácnosti. Praktickou funkcí je automatické přepínání na nejsilnější uzel sítě při přechodu mezi místnostmi, což zajišťuje stabilní a vysokorychlostní připojení bez výpadků. Zařízení využívá technologii Beamforming, která automaticky zaměří polohu vašich zařízení a směruje signál Wi-Fi přímo k nim. Díky dvojitě polarizované všesměrové anténě zlepšuje citlivost přenosu a příjmu signálu, což vede k širšímu pokrytí. Snadné nastavení a další funkce Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 je vybaven inteligentním indikátorem signálu, který pomocí jednoduché barevné indikace pomáhá najít nejlepší místo pro optimální pokrytí. Nastavení je možné provést jednoduše přes aplikaci Xiaomi Home. Extender nabízí také režim AP, kdy se připojuje k routeru pomocí ethernetového kabelu a vytváří síť Wi-Fi, která převádí kabelové připojení na bezdrátové. Díky funkci SmartLink zařízení automaticky přepíná mezi frekvenčními pásmy 2,4 GHz a 5 GHz, pokud dojde k výpadku připojení, čímž zajišťuje stabilní síť. Pro koho je Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 vhodný? S cenou 779 Kč je tento extender dostupným řešením pro různé typy domácností. Je ideální především pro: Větší byty a domy s problematickým pokrytím Wi-Fi signálem kvůli silným stěnám nebo větší rozloze Domácnosti s více připojenými zařízeními, které potřebují stabilní a rychlé připojení Uživatele, kteří streamují videa ve vysokém rozlišení nebo hrají online hry a potřebují minimalizovat zpoždění Majitele starších routerů, kteří chtějí rozšířit pokrytí bez nutnosti pořizovat zcela nový router Pro maximální efektivitu Xiaomi doporučuje umístit extender na volná místa přibližně metr nad zemí, ideálně blízko středu domu. Naopak by se měl uživatel vyhnout umístění do uzavřených kovových skříní, zakrytých míst nebo blízko spotřebičů, které mohou způsobovat rušení, jako jsou mikrovlnné trouby či indukční vařiče. Xiaomi předvedlo nový soundbar k počítači. Má čtyři měniče, RGB podsvícení a povedený design Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Xiaomi Wi-Fi Range Extender AX1500 představuje cenově dostupné řešení problémů s Wi-Fi signálem, které nabízí moderní technologie jako Wi-Fi 6 a Mesh síť za přijatelnou cenu. Je tak vhodnou volbou pro běžné domácnosti, které nechtějí investovat do dražších síťových řešení, ale zároveň potřebují zlepšit pokrytí Wi-Fi signálem. Pořídili byste si nový zesilovač od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Wi-Fi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024