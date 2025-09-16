Elegantní Xiaomi Watch S4 41mm dorazí do Evropy. Zaujmou jasným AMOLED displejem i funkcemi Hlavní stránka Zprávičky Roland Quandt potvrdil globální uvedení hodinek Xiaomi Watch S4 41mm Hodinky dorazí 24. září společně s telefony řady Xiaomi 15T Kompaktní model nabídne 1,32" AMOLED displej a 8denní výdrž baterie Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Uznávaný německý leaker Roland Quandt, který má dlouhodobě přesné informace o chystaných produktech, přinesl zajímavou zprávu pro fanoušky chytrých hodinek. Podle jeho příspěvku na platformě Bluesky se Xiaomi Watch S4 41mm konečně dostanou mimo čínský trh. Hodinky by měly dorazit do Evropy společně s očekávanou řadou telefonů Xiaomi 15T a sluchátky OpenWear Stereo Pro, které se představí 24. září v Mnichově. Kompaktní hodinky s prémiovým zpracováním Xiaomi Watch S4 41mm představují menší variantu standardních Watch S4, které už nějakou dobu pořídíte i u nás. Hodinky disponují 1,32palcovým AMOLED displejem s rozlišením 466 × 466 pixelů a maximálním jasem 2 200 nitů, který zajistí výbornou čitelnost i na přímém slunci. S hmotností pouhých 32 gramů a tloušťkou 9,5 mm se budou jednoznačně řadit k těm lehčím modelům na trhu. Výrobce pro čínské zákazníky připravil čtyři barevné varianty – černou, mátově zelenou, bílou a luxusní zlatou edici. Právě zlatá verze zaujme milánským páskem a korunkou zdobenou šesti diamanty. Jaké verze dorazí k nám, zatím nebylo potvrzeno. Výdrž 8 dní a pokročilé zdravotní funkce I přes kompaktní rozměry hodinky nabídnou baterii s kapacitou 320 mAh, která vystačí na 8 dní běžného používání. S always-on displejem klesne výdrž na 3 dny, při náročnějším využití vydrží hodinky zhruba 4 dny. Za delší výdrží stojí také nový čip Xring T1 s modemem, který je o 35 % energeticky úspornější než u standardního modelu Watch S4. Hodinky běží na systému Xiaomi HyperOS 2 a podporují více než 150 sportovních režimů. Nechybí ani vylepšený senzorový modul 4-LED + 4PD pro přesnější měření tepové frekvence, monitorování spánku, okysličení krve nebo měření tělesné teploty. Zajímavostí je sledování srdečního tepu při plavání a možnost vysílání dat přes Bluetooth do fitness vybavení. Pro koho jsou Watch S4 41mm ideální? Menší varianta Watch S4 cílí především na uživatele s užšími zápěstími, kterým standardní 47mm hodinky připadají příliš velké. Ocení je také ti, kdo preferují diskrétnější vzhled nebo hledají lehké hodinky pro celodenní nošení. Díky prémiovým materiálům a elegantnímu designu se hodí i jako doplněk k formálnímu oblečení. S vodotěsností 5ATM, GPS modulem a SOS funkcí jsou hodinky vhodné i pro aktivní sportovce, kteří nechtějí nosit objemné zařízení. Výdrž 8 dní znamená, že je nemusíte nabíjet každý druhý den jako konkurenční modely. Očekávaná cena v Evropě Samo Xiaomi aktuálně prodává standardní Watch S4 za 3 199 Kč, takže lze očekávat, že menší verze bude o něco levnější a dostane doporučenou cenu okolo 2 799 Kč. Tuto informaci ale zatím potvrzenou nemáme, a tak jde z naší strany spíše o spekulaci nežli cokoliv jiného. Na další detaily si ještě budeme muset počkat. Plánujete si pořídit Watch S4 41mm, nebo raději sáhnete po větší verzi? Zdroje: Roland Quandt/Bluesky O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytré hodinky únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.