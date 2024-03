Platíme s Xiaomi Watch S3. Jakou to má nevýhodu?

Xiaomi na veletrhu MWC v Barceloně představilo celou řadu produktů

Největší pozornost na sebe strhlo Xiaomi 14 Ultra, nejnovější vlajková loď

Stranou zájmu zůstaly hodinky Xiaomi Watch S3, které se už začínají prodávat

Xiaomi má ve svém portfoliu hned několik chytrých hodinek, model Xiaomi Watch 2 Pro si mě ale nezískal. Nikdy jsem nebyl velikým fanouškem Wear OS, od hodinek očekávám pořádnou výdrž a proto jsem dosud fandil dvojici Garmin a Huawei, která toto nabízí.

Xiaomi Watch S3 ale spoléhají na HyperOS, což je z pohledu chytrých hodinek uzavřený operační systém, který neumožňuje instalovat dodatečné aplikace. Na druhou stranu hodinky nabízí skvělou výdrž a vyváženou nabídku funkcí. Jak to je s placením?

Dobrá zpráva je, že pomocí Xiaomi Watch S3 platit můžete. Údaje k platební kartě zadáte přímo do Xiaomi Pay, na hodinkách nastavíte šestimístný PIN a můžete začít platit. V hodinkách vždy stačí otevřít aplikaci Karty, přiložit hodinky k terminálu a máte zaplaceno. Po každé platbě se hodinky uzamknou, před dalším používáním je opět potřeba zadat PIN a dokud máte hodinky na ruce, zůstanou odemknuté až do příští platby. Platil jsem na několika místech, vždy naprosto bez problémů.

Kde je ta nevýhoda, kterou jsem zmínil v názvu? V rámci Xiaomi Pay je podporováno jen velmi málo bank. Já shodou okolností po mnoha letech změnil svou primární banku, už nepoužívám Komerční banku ale ČSOB. Právě tato banka je podporována, kompletní zprovoznění zabralo kolem pěti minut a rovnou jsem mohl začít platit. Jaké banky jsou podporovány?

ČSOB, MasterCard

Curve UK Limited, MasterCard

mBank, MasterCard

UAB ZEN.com, MasterCard

Určitě by bylo fajn, kdyby se podpora rozšířila na další banky. Přece jenom kvarteto zmíněných institucí je celkem málo a rozhodně nepokrývají většinu potenciálních zákazníků v České republice. Z přehledu (najdete jej přímo v aplikaci Mi Fitness) by se zdálo, že hodinky Xiaomi Watch S3 si poradí pouze s kartami MasterCard. Přitom v ČSOB používám kartu Visa a právě tu jsem si nahrál do svých hodinek. A bez problémů platím každý den…

Jak se vám líbí hodinky Xiaomi Watch S3?

Zdroj: Vlastní