Xiaomi Watch S3 jsou zajímavé chytré hodinky s klasickým designem

Novinka zamíří i na náš trh a zaujme například použitým systémem HyperOS

Hodinky již pilně testujeme ale první informace o nich můžete načerpat již z našich prvních dojmů

Nové chytré hodinky Xiaomi Watch S3 jsou dalším důkazem, že to Xiaomi s propojeným ekosystémem HyperOS myslí skutečně vážně. Použitý operační systém však není to jediné, čím se tyto hodinky mohou pochlubit. Vedle slušné hardwarové výbavy totiž zaujmou i designem s jedním netradičním prvkem.

HyperOS hodinky s vyměnitelnou lunetou

Xiaomi Watch S3 nabízejí kruhový displej a proti četné konkurenci se chtějí, mimo jiné, odlišit například vyměnitelnou lunetou – nebo by s v tomto případě spíš slušelo napsat „rámeček okolo displeje“? Tak jako tak, vedle toho hodinky disponují i vyměnitelnými řemínky, tato kombinace tedy poskytuje poměrně solidní možnosti personalizace vzhledu. Šikovná je také funkce, která vám po výměně lunety nabídne vzhledově odpovídající ciferník. Ten se navíc zobrazí na opravdu pěkném, 1,43″ AMOLED displeji s rozlišením 466 x 466 px.

My jsme na recenzi obdrželi hodinky v černé barvě s hladkým rámečkem okolo displeje. V tomto provedení působí spíš sportovně a ne úplně honosně. Nicméně od toho jsou zde právě vyměnitelné lunety a také druhé, stříbrná varianta. U obou verzí je pak tělo vyrobeno z hliníku a dodávaný pásek z fluoroelastanu. Rozměry těla pak činí 47 x 47 x 12 mm a hmotnost bez pásku je příjemných 44 gramů. Základní pásek pak umožní nastavení rozsahu 140 až 210 mm. Za zmínku pak rozhodně stojí také fakt, že displej kryje blíže nespecifikované sklo Corning Gorilla Glass.

Stran hardwarové výbavy jistě stojí za zmínku také konektivita v čele s dvoupásmovým L1 + L5 GNSS nebo NFC. To lze pochopitelně použít pto bezkontaktní platby, ale jak patrně tušíte, vzhledem k nasazení systému HyperOS zde není přítomno Google Pay. Spolehnout se tak musíte na alternativu s prozaickým názvem Xiaomi Pay, kterou však v tuzemsku podporuje jen ČSOB a mBank. Podporu Wi-Fi nebo třeba mobilních sítí zde však opravdu nečekejte. Veškeré spojení obstará Bluetooth. Výrobce však nezapomněl přidat hlasitý reproduktor a mikrofon, takže hodinky mohou posloužit také jako bezdrátové handsfree.

Plejáda sportů a spánkové zvíře navrch

Pro monitorování zdravotních funkcí uživatele je připraven nový 12kanálový modul pro monitorování srdečního tepu. Připravena je pak možnost sledování až 150 sportovních aktivit přičemž největší mezigenerační péče se měly dočkat zimní sporty, jako například lyžování. Začínající, sváteční nebo i trochu pravidelnější běžci pak ocení deset různých běžeckých kurzů zaměřených na zlepšování jejich kondice. Samozřejmostí je pak monitorování spánku, které se výrobce rozhodl ozvláštnit drobnou zábavnou funkcí nazvanou „spánkové zvíře“. Ta po sedmi po sobě jdoucích nocích vygeneruje vaše spánkové zvíře, které by mělo nějakým způsobem reprezentovat vaše spánkové návyky.

Co se systému HyperOS v hodinkách týče, musíme uznat, že zde výrobce přinesl několik zajímavých myšlenek, například šikovné miniwidgety, které jsou rozmístěny na bočních stránkách vedle ciferníku. Zajímavé je ovládání některých funkcí hodinek pomocí gest prováděných zápěstím a už teď si HyperOS na Xiaomi Watch S3 zaslouží pochválit za rychlost a stabilitu. Stále se ale jedná o uzavřený systém bez možnosti instalace dalších aplikací a v neposlední řadě je zde i několik oblastí, ve kterých by měl výrobce ještě trochu „zabrousit hrany“. Nejen tomu se však ale bude věnovat naše recenze, na které aktuálně pilně pracujeme a kterou můžete na našem webu očekávat během pár týdnů. Mezitím se nás můžete ptát na vše, co vás o Xiaomi Watch S3 zajímá.

Cena Xiaomi Watch S3

Jednou z věcí, na kterou bude každý potenciální zájemce nepochybně zvědavý je cena na našem trhu. Ta byla stanovena na 3 299 Kč s DPH. To je velmi zajímavá částka, vezmeme-li do úvahy, co vše hodinky nabízejí.

