Stahujte! Oblíbené hodinky Xiaomi dostávají aktualizaci na Wear OS 4

Xiaomi Watch 2 a Watch 2 Pro dostávají aktualizaci na Wear OS 4

Aktualizace přináší nové ciferníky, opravy chyb a drobná vylepšení UI

Distribuce aktualizace probíhá postupně a zatím není dostupná globálně

Chytré hodinky Xiaomi Watch 2 a Xiaomi Watch 2 Pro byly již po vybalení z krabičky vybaveny systémem Wear OS 3.5 a nyní se Evropou začíná šířit update na Wear OS 4. Čínská firma jej sice zatím oficiálně nepotvrdila, avšak aktualizace byla spatřena v několika evropských zemích včetně Španělska či Velké Británie.

Wear OS 4 je rozhodně krok správným směrem a osobně bych si představoval, že aktualizaci hodinky dostanou dříve. Přináší nové ciferníky, vylepšené písmo a ikony, a také opravy některých otravných chyb. Konečně by měla fungovat synchronizace režimu Nerušit s vaším telefonem, což na dosavadním systému dost zlobilo. Také se spekuluje o možném zlepšení výdrže baterie, jelikož Wear OS 4 by měl být energeticky efektivněji postavený systém, ale zatím to nikdo na Redditu nepotvrdil.

Zatímco Xiaomi konečně dohnalo loňský systém, Google už mezitím vypustil Wear OS 5. Ten najdete na nových Pixel Watch 3, které se chlubí ještě plynulejším chodem, lepší integrací s ekosystémem Google (třeba možností sledovat obraz z kamer Nest) a pokročilejšími funkcemi pro sledování zdraví. Vaše Xiaomi hodinky budou tedy rozhodně lepší, ale stále budou o krok pozadu za tím nejnovějším a nejlepším.

Co se týče samotné aktualizace, zdá se, že Xiaomi zvolilo strategii postupného nasazování. Jeden uživatel hlásil, že mu stahování trvalo přes tři hodiny. Takže pokud vám už dorazila, rozhodně si na ní vyhraďte čas a obrňte se trpělivostí. Je také třeba zmínit, že ne všechno funguje, jak by mělo. Snímač teploty pokožky na Watch 2 Pro stále zůstává nefunkční, což je rozhodně zklamání. A někteří uživatelé hlásí, že přišli o oblíbené Pixel ciferníky, které si pravděpodobně do hodinek sideloadovali.

Máte už k dispozici Wear OS 4 na hodinkách Xiaomi?

Zdroj: Notebookcheck, Reddit