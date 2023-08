Xiaomi využije popularity Wear OS a uvede na trh nové chytré hodinky

Mají dostat název Xiaomi Watch 2 Pro a mimo jiné budou podporovat eSIM

V tuto chvíli byly spatřeny v databázi IMEI, na trh se tedy mohou dostat brzy

Trh s Wear OS hodinkami byl ještě před pár lety docela mrtvý, ale v poslední době, zejména zásluhou Samsungu dost roste. Google pravidelně vydává nové verze, které přináší podstatná zlepšení a vypadá to, že nám do konkurence hodinek jako Galaxy Watch, Pixel Watch či TicWatch přibude další model – Xiaomi Watch.

Xiaomi Watch 2 Pro nabídnou eSIM

Mimochodem nepůjde o první Xiaomi hodinky s Wear OS. Již před třemi lety firma uvedla Xiaomi Mi Watch, avšak se jednalo o jediný počin se systémem od Googlu, následně čínský gigant sázel výhradně na vlastní systémy.

Nyní se v databázi IMEI se objevily chytré hodinky Xiaomi Watch 2 Pro s označením M2233W1. To nám dává takřka 100% jistotu, že bude tento model podporovat mobilní připojení skrz eSIM. Z hodinek tedy bude možné volat bez toho, aniž by musely být připojeny k telefonu.

Mimochodem – tento model se ukázal v databázi již dříve a to dokonce ve dvou různých variantách, což by mohlo znamenat, že Xiaomi uvede celou řadu, pravděpodobně označovanou jako Xiaomi Watch 2 Series. V tuto chvíli není zřejmé, kdy se společnost odhodlá k oficiálnímu představení, avšak právě registrace do podobných databází bývá jedním z posledních kroků, než se objeví na trhu.

